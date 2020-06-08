Absinthe新手入門　編輯推介五支適合初哥的苦艾酒　一小杯便瘋狂

苦艾酒（Absinthe）在香港屬於小眾酒類，在市面上能找到品牌酒款不多，不過若想一試的話，不少國外網購平台都有提供海外寄送服務。對於新手入坑來說，以下這五支會是好選擇。

苦艾酒在加水後會變色起泡沫，非常迷幻。(圖片來源：Getty Images)

Apocalypse（約$360 / 50cl）

相信單看樽身的骷髏外型，已經吸引到不少人將之納為藏酒之一，而事實上不但包裝具吸引力，酒本身亦極具質素，以中亞苦蒿、西洋茴香和小茴香等多種優質草藥蒸餾，帶細膩的草本香氣，並隱隱透出檸檬及薄荷的味道。

(圖片來源：Absintherie Bourbonnaise)

François Guy（約$280 / 50cl）

曾於2016及17年連續兩年贏得法國Concours Général Agricole（CGA）的農業金獎，根據擁有過百年歷史的配方製作，萃取自草本植物的純淡淡綠色，茴香味突出之餘，在45% ABV之下各種草本的味道平衡得非常好，口感亦非常圓潤。

(圖片來源：Pierre Guy)

St. Antoine（約$325 / 70cl）

主要從牛膝草、檸檬蜂香草及中亞苦蒿萃取出淡綠色帶微金的色澤，加水後散發出清爽的草本香氣，口感圓潤厚重，在濃烈的茴香味衝擊後，可感受到隨之而來的淡淡大艾草、檸檬蜂香草等草本植物的清爽味道，非常複雜而具層次。

(圖片來源：Zufanek)

La Valdetra Verte（約$560 / 70cl）

出自瑞士唯一的女性蒸餾師Gaudentia Persoz，遵循122年前的配方製作，具有源自草本植物的深邃綠色，酒體圓潤碟重，富草本香氣，味道帶微酸，曾榮獲多項大獎。

(圖片來源：Gaudentia Persoz)

Blanche Neige（約$450 / 50cl）

同樣是由Gaudentia Persoz所製，不同的是Blanche Neige在酒液顏色上純靜透明呈輕微金黃，屬於瑞士的常見做法。最特別之處在於加以只能在阿爾卑斯山脈才找到的荨麻蒸餾，帶來清爽香氣，在茴香味中帶有絲絲果味。