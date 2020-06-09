麥當勞人氣最高竟是薯條？解構薯條成分秘密及品牌真正賺錢模式

早前日本最大排名網站Goo Ranking特別為麥當勞作出調查，發現最具人氣的食品竟然是薯條！說到「竟然」，是因為人們越來越著重健康，作為油炸物的薯條高油鹽，令人幾想吃也望而卻步，不少朋友更因此而轉配栗米⋯⋯薯條令人喜愛的原因當然想知道，但麥當勞席捲全球的原因也令人好奇，從其年報中透露出，原來品牌真正賺錢的模式並非賣食物！

圖片來源：Unsplash@xu_noz

第1名：炸薯條 第2名：照燒豬肉堡 第3名：雙層芝士孖堡 （資料來源：Goo Ranking）

麥當勞薯條的肉味來自「天然牛肉香料」（圖片來源：Unsplash@jcgellidon）

被設計的薯條味

麥當勞的薯條味道向來與別不同，其美味恍如是設計出來的，甚至一直以來不少人都質疑薯條的成分，在美國，麥當勞的薯條成分包括：薯仔、植物油、天然牛肉香料、葡萄糖、鈉、酸性焦磷酸鈉等，不同地方成分都有所不同，但不少都會加入「特別材料」，例如當中的「酸性焦磷酸鈉」其實是用來防止薯仔中的鐵質和酚化合物在油炸過程中產生反應，從而變色、變味，這正是麥當勞薯條放上幾長時間都依舊不變的秘密。此外，不少朋友都聽過甚至親口吃過，麥當勞的薯條竟有肉味！剛才的成分當中就有一項「天然牛肉香料」，官方指出以前因為用動物油製作薯條使之帶有肉香，但近年已經不再使用，而這股獨特的肉香就來自使用水解小麥和水解乳製作的調味料「天然牛肉香料」。

麥當勞賺錢的秘訣是授權（圖片來源：Unsplash@whatyouhide）

麥當勞設計食物的確有一手，不過它卻不是靠此來賺錢的。就2019年品牌的價值就估計有著1,300億美元，在去年的年報上指出，它不把自己視為連鎖餐廳而是一個品牌授權商，換言之，世界之大有著近4萬家分店，當中大部分都是授權開設的，其比例達到九成以上。此舉背後的原因很簡單，就是把最大的營運成本如租金、裝修、設備轉嫁給授權經營者，同時更從分店營業額中收取授權金。除了將成本最小化，也因為麥當勞營運著的是一個品牌，授權營運才可以做到快速擴張，將品牌的名字迅速帶到全球各地人們的眼前。但品牌也不能完全地授權給別人營運，因為市場策略、商品的改進都要靠直接與客人接觸，而品牌的主軸走向也需要受到控制。