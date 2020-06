幽默感是男性智慧的最高展示　亦是俘虜女神的終極武器

搞爛Gag就是幽默?識講幾個笑話又是否幽默?先旨聲明,真正的幽默,是將生活壓力轉化為正能量。把壞事說成好事,當中包含了認識問題、消化問題,再重新解讀,尋找當中可以給人快樂或安慰的空間。把幽默感運用自如,而不會變成小丑般一味亂說亂笑,其實必須要有最高的智慧才能成事,這也是男人懂得處世之道的最佳證明。

嬉笑怒罵不等於幽默

有些人以為懂得幽默很簡單,這樣想就大錯特錯了。幽默感並不是簡單地對身邊的人和事嬉笑怒罵,更多是一種自嘲,對於自己的弱點、弱勢之處毫不避忌拿來比較,一擊即出要點,其實它是一個必須智慧和情緒智商兼具的人才能擁有的特質。對於被嘲笑者,亦需要拿出相當智慧還擊,感覺就是一種曲線抽擊。

幽默能調節壓力、增加效率

大部分人遇到失敗時都會帶著煩躁、不安的心情來嘗試盡快解決問題。但是抱著這種心態往往會令人無法理性地思考,因而漏掉了一些重要的細節,反而事倍功半。而一個擁有幽默感的人在自嘲一番後往往能重拾正面的心態,更好地接受失敗的現實,能退一步思考失敗的原因和解決的方法。

幽默讓你的想法更為人所接受

沒有人會喜歡聽一個無時無刻都像歷史教授的人說話,遇到這些古板的人,我們通常在一分鐘後就會自動放空。與之相反,一個擁有幽默感的人就是一個能更好地表達自己的人。而且,在一個輕鬆的環境下,亦更容易突破對方的防禦心,說服別人接受自己的觀點,難怪說英人最愛嘲諷別化人,必然是動用他們的幽默感,可以說是殺人不見血。

能感染身邊的人

「Laughter is the best medicine.」幽默感或者不能提供解決問題的方法,但是它往往能為身邊的人帶來正面的影響,把他們由負面的情緒中帶出來。因此一個懂得幽默的人往往能成為身邊人的精神支柱。

在異性眼中變得更吸引

而對於很多女士來說,能與她們擁有相同的笑點是作為伴侶的重要一環。而一個富有幽默感的人能輕易掌握對話中的弦外之音,能逗身邊人開心的同時,最最最重要的是,能顯示出你的智力水平,既能逗得芳心,亦是充滿個人特有智慧與歷練,相比俊俏容貌,絕大多女神級的女士更偏好這類男性,畢竟女士們就是一種更講求內心交流的動物。