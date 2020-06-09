【Pride Month】源於制度不公　給予多元性別自由抗爭愛的鼓勵

人在進步，世界在轉，面對過去規限了人權自由的不合理枷鎖，總該站起來發聲抗爭。當中每年六月的「Pride Month」，世界各地都會舉行一系列遊行、街頭慶祝派對、專業演講、教育講座等活動，為LGBTQ+多元性別群體爭取戀愛自由及平等權利，並抗議性別歧視及暴力。

LGBTQ+，即Lesbian（女同性戀者）、Gay（男同性戀者）、Bisexual（雙性戀者）、Transgender（跨性別人士）及Queer（酷兒），而「＋」則代表包括其他群體例如Intersex（雙性人）、Asexual（無性戀者）、Ally（支持同志群體的異性戀者）等等。

每年六月是「Pride Month」。(圖片來源：Getty Images)

Pride Month源於1969年6月28日在紐約發生的「石牆起義」，當時除了伊利諾州之外，同性戀在美國是非法的，同性戀者不但生活在被拘捕監禁的恐懼底下，更時常遭到歧視欺凌，甚至被以暴力對待，連招待他們的酒吧也可能會被吊銷牌照，故此只有為數不多，由黑手黨打理的酒吧成為他們唯一的聚腳點，而石牆酒吧便是其中之一。

為了確保能夠安穩地從同性戀者手中賺取暴利，黑手黨會賄賂警察以在接受檢查前獲得提前通知，然而當晚卻有六名警員及四名早已經潛入酒吧的卧底在沒有知會石牆酒吧的情況下進行突擊檢查，並將原本於酒吧內的200多名同性戀者趕出街上。不同於此前通常是同性戀者受制於警察的不合理暴力對待，他們反過來將那些警員圍堵，並以硬幣擲向他們，嘲諷他們透過突擊檢查敲詐酒吧，後來隨著警員嘗試以不合理武力進行鎮壓，激發起更多同性戀者到場抗爭，而投擲物亦慢慢升級至雜物、石頭、甚至易燃液體，直至防暴警察增援驅散才結束那晚的騷亂。不過由這晚開始，這群同性戀者明白到單靠和平理性非暴力的姿態爭取戀愛自由是沒用的，結果觸發起及後連續四晚的更大規模的示威抗爭，雖然最後還是被平定下來，但卻揭開了一年後首場同志遊行的序幕。

於1970年6月28日，亦即「石牆起義」的一周年紀念當天，多個同志組織聯合起來，在紐約舉辦了一場同志遊行，集合了約15,000人參與，自此在每年六月的最後一個星期日，紐約街頭都會舉辦同志遊行，後來更推及至全球各地和整個LGBTQ+群體，即使現在美國已經逐漸將同性戀、甚至同性婚姻合法化，這項遊行活動依然每年舉行，並發展出六月「Pride Month」的一系列活動。

LGBTQ+群體透過遊行抗爭，爭取給予多元性別自由。(圖片來源：Getty Images)

現在「Pride Month」已經發展成全球性活動。(圖片來源：Getty Images)

彩虹旗是在「Pride Month」活動中經常見到的代表物，初始於1978年由藝術家Gilbert Baker設計，原為八色設計，及後經歷過兩次修改，變成現時紅、橙、黃、綠、藍、紫的六色設計，分別代表生命、治癒、陽光、自然、和諧及精神。

彩虹旗上的不同顏色各有意思。(圖片來源：Getty Images)

作為具社會責任的商業品牌，面對不公義之事總該挺身而出，站在雞蛋的一方，故此每年六月不少品牌都會藉著推出一系列主題產品來支持LGBTQ+群體。

Apple Watch今年不但與Nike合作推出了兩款Pride Edition運動錶帶，更特別創製了兩款與之相配的彩虹錶面，所得部分收益將會用以支援美國LGBTQ群體組織GLSEN。

Reebok以彩虹旗為設計靈感，設計出一系列All Types of Love服飾及鞋款，藉此宣揚世界大同和自由平等的生活態度，並表達不同種族或性別的愛都應受到尊重，及向LGBTQ+群體致敬。

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Levis以彩虹旗及「Use Your Voice!」為題，推出一系列服飾及配件，由Tee、衛衣、牛仔褸，到內褲、腰帶、襪子都有，提示大家以行動站出來支持及捍衛多元性別的人權自由。