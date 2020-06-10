威士忌與雪糕的配搭哲學　味道相乘也可相抵消

夏天吃雪糕是定律，不過對於男士們而言，雪糕往往只能夠偷吃，因為既要背負著身體的責備，偷吃另一半的雪糕亦只有捱罵的份，在雪櫃最上高的一格，向來都是兵家重地，放入去的東西都要貼上名字標籤，即使是另一半也無情講。今回要介紹的，是大家在歐洲都嚐過的經典甜點，威士忌配雪糕，配得合適，既吃得有品味，與人分享也吃得更開心，雪糕，從來都不只是女生及小朋友的專利。

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威士忌和雪糕為何是絕配，當中當然有著人類多年飲食文化的智慧在內，兩者的成分都能夠令雙方昇華，威士忌作為烈酒的醇厚，有時也帶有甜甜的奶油香，源自於威士忌在木桶內陳年時所萃取的芳香酯及脂性化合物，這特性正好與雪糕一樣，但相信大家也聽過，低溫會使威士忌的芳香壓住、不能揮發出來，所以配雪糕不必要用上高級的威士忌，但選擇的雪糕卻要優質一點，主要是質感濃密一點就不會融化得快。

Bourbon威士忌與香草味雪糕就非常合襯（圖片來源：sweetlifebake）

另一方面，威士忌和雪糕本身的味道當然是關鍵，例如Bourbon本身就帶有香草味，與香草味雪糕就非常合襯；海鹽味雪糕與海島風格威士忌當中的鹹香海風口感是絕配；有些Sherry桶威士忌帶有堅果、乾果、水果香甜，與紅色水果如士多啤梨、莓子、有果肉的雪糕都能搭配；還有帶有咖啡香、朱古力芳香的也有相應的雪糕。

朱古力味、海鹽味、果仁味雪糕都有相應的威士忌選擇，除了威士忌，其實同樣有入木桶陳年的Rum酒也合適（圖片來源：houstonchronicle）

除了味道本身相配，也有些配搭是可以突顯出其他味道的。例如焦糖味雪糕與Sherry桶威士忌，兩者都非常香甜，但一入口可能甜味就抵消了，甚至是有一絲威士忌的辛香或苦澀味會出來，有些朋友不喜歡太甜的口感，這樣配搭正好中和起來，甚至突顯出甜味本身遮蓋了的味道。