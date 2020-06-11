雞尾酒的最佳配角　五款最好的Tonic Water

Gin and Tonic作為一款經典的雞尾酒，它受歡迎的程度，可謂歷久不衰。在英國，它甚至被稱為國民飲品。而tonic water在這款做法簡單的老牌cocktail中的角色舉足輕重，輕微的苦味與甜味凸顯了作為基酒的Gin所帶有的香味之餘，亦中和了酒精的味道。

一切從抗瘧疾開始……

你可能會有疑問，tonic water與一般的梳打水到底有甚麼分別？其實早期的tonic water是在梳打水中加入一種名為quinine的物質，作為對抗瘧疾的藥物給予在熱帶地區駐紮的英軍士兵使用。由於最初的tonic water中quinine的劑量十分高，是現在的2至4倍左右，因此軍人會把tonic water混合Gin飲用，用以中和那種強烈的苦味。而這個亦是Gin and Tonic的原型。

當然，時至今日tonic water已不再是藥物，而其中的quinine只作為香料使用，因此含量大幅降低，部分品牌更會加入糖、檸檬、青檸來降低苦澀的感覺，以及提升味道的層次感。唯一不變的是它們與Gin依舊是絕配。以下介紹數款高質的tonic water，下一次你在家中調配Gin and Tonic時絕對值得一試。

Double Dutch

這個來自荷蘭的品牌出產多種水果味道的tonic water，如粉紅柚、檸檬、石榴、杜松子等等，適合喜歡不斷嘗新的你。由於它們的味道普遍較甜，因此作為mixer非常適合剛開始接觸雞尾酒的酒客。而除了Gin以外，Double Dutch的出品亦與Vodka十分配合。

（圖片來源：Double Dutch）

1724 Tonic Water

如果你打算享用較高級的Gin例如Sipsmith或Nolet’s Reserve的話，自然需要能與之相配的tonic。而1724的出品除了使用來自quinine最早的產地Andes的原材料外，它的甜度與苦味亦達至完美的平衡。因此非常適合調出一杯經典味道的Gin and Tonic。

（圖片來源：1724）

Fever Tree

進入夏天，最近的天氣非常炎熱。來一杯清新、冰凍的Gin and Tonic將會非常不錯，而Fever Tree的tonic就是一個能帶出夏日味道的mixer。味道清淡、口感柔和、較dry、帶有柑橘和花的清香，而且只有輕微的回甘。

（圖片來源：target）

East Imperial

若你喜歡苦澀的味道，以及Gin的原味，East Imperial的old world tonic除了甜度及酸度極低以外，它的quinine含量亦較高，因此酒精的味道得以完全保留。使用它調配出來的Gin and Tonic味道將會非常接近原始的版本。

（圖片來源：East Imperial）

BTW Tonic syrup

說到傳統，其實最早期的tonic是以濃縮溶液的狀態裝瓶，在飲用時才與蘇打水混合。而BTW的Tonic syrup就保留了這種模式。這樣做的好處是酒客可以隨自己喜歡的苦度來調配他們的Gin and Tonic，而這種Tonic syrup亦不會有強烈的aftertaste。