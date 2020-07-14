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【珠寶】細數CHANEL、DIOR、CARTIER飾物設計　名牌入門珠寶系列

/ 撰文 世界高級品
/ 2020.07.14
CARTIER卡地亞、DIOR迪奧、CHANEL香奈兒等高級珠寶品牌人人都愛，但這些品牌所推出的商品價格幾乎都是十幾萬到數百萬不等，對一般的上班族來說實在是難以入手，時常只能望梅止渴。但近年來這些高級珠寶品牌，也開始重視不同的消費族群，逐而將產品線向 「下」紮根，推出了許多有高規格製作，價格卻平易近人的系列，甚至許多商品不到一萬就可以入手，讓這些高級珠寶更貼近一般人的生活。

1. CARTIER Trinity 絲繩手環系列

Trinity一直都CARTIER的招牌系列，經典的三環戒深受許多名人、明星喜愛，而Trinity絲繩手環系列將三環戒用絲繩串起來打造不一樣的風格，手環有白K金、玫瑰K金及黃K金，連同絲繩一同出售，絲繩共有25種色彩提供選擇，不只是價格容易上手，也非常容易搭配。

+4

2. DIOR Mimirose輕珠寶系列

DIOR珠寶創意總監 Victoire de Castellane，為了慶祝她入主DIOR 20周年之際，推出了全新的創作作品Mimirose系列。這款系列巧妙揉合鍊墜與當初締造熱潮的minioui單鑲寶石的超微型珠寶，搭配Rose des Vents邊緣的穀粒鑲嵌這兩種她鍾愛的代表性設計手法，完整了全新巧思下建構成的全新Mimirose輕珠寶系列。

+2

3. PIAGET Piaget Rose系列

2012年，為慶祝Yves Piaget玫瑰誕生30週年，伯爵首次推出Piaget Rose系列。結合了蛋白石玫瑰的魅力與鑲嵌了多面切割的電氣石珠的玫瑰金項鍊，這套吊飾珠寳呈現出玫瑰閒適及不羈的風格，散發着永恆的美麗。

+2

4. VAN CLEEF & ARPELS Frivole系列

VAN CLEEF & ARPELS在2013年起推出Frivole鑽石珠寶系列，每件作品都有鑲鑽，只要1萬多元起的入門價就能輕鬆擁有，是繼經典Alhambra系列之後，品牌CP值最高的珠寶作品。

+3

5.BVLGARI Bvlgari 系列

Bvlgari Bvlgari系列的戒指及手鐲打破了傳統意義上的珠寶搭配，無論在什麼場合均可以隨意佩戴，單戴抑疊疊戴，同樣滿足女性對不同珠寶的追求。而其價格也有高有低，部分商品如袖扣約一萬元就可以入手，而一些戒指或耳環也不到三萬。

+2

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【本文獲「世界高級品

」授權轉載。】

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