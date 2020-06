全世界最易記錯名的酒　以Arrrrrrrdbeg! 紀念蒸餾廠掌陀人退休

自1798年已經開始釀製威士忌的艾雷島著名酒廠Ardbeg,在全球坐擁無數擁躉,更於2000年被LVMH收購打救後,成立了酒迷會Ardbeg Committee,委員會超過12萬名會員以確保Ardbeg永遠不再倒閉為宗旨,一直以實際行動(買酒)鼎力支持酒廠,而酒廠亦不時推出一些會員限定酒款「Committee Relase」作為回饋,包括最近在網上流傳、相信是全世界最易記錯名的「Arrrrrrrdbeg!」。

Michael Heads於2007年回歸Ardbeg擔任蒸餾廠經理,即帶領酒廠贏得掌聲及銷量。(圖片來源:Ardbeg)

從「Arrrrrrrdbeg!」的酒標來看,可以知道是為了即將退休的蒸餾廠經理兼委員會主席Michael Heads而設。酒標上畫有以海盜船長為造型的Michael,手上拿著一支Ardbeg的威士忌,指揮著載滿Ardbeg蒸餾廠酒桶的船乘風破浪向前航行,此外還寫有「2007 to 2020」及「13 Years at the helm」的字樣,並印有Michael的簽名,描繪出Michael於2007年回歸Ardbeg擔任蒸餾廠經理後,連年為酒廠帶來優質出品並屢獲殊榮,包括多年被「威士忌天書」Jim Murray's Whisky Bible評選為年度威士忌。

「Arrrrrrrdbeg!」酒標描繪出Michael如何帶領酒廠邁向成功。(圖片來源:imug)

酒標上更以文字寫下對Michael的祝福及tasting note。(圖片來源:imug)

正如此前大部份的Committee Release,Arrrrrrrdbeg!沒有標上年份,並以相信是Cask Strength的51.8%酒精濃度入樽。根據酒標上的Tasting Note所寫,整支酒都是以黑麥威士忌桶作陳年,帶木炭煙燻的香蕉、啤梨、雲呢拿及黑麥香氣,入口辛辣而富果味,並滲出絲絲茴香、煙燻拖肥糖及少許餅乾味道,擁有長而帶煙燻味的餘韻。