Celebrity 100出爐　Kanye West靠Yeezy　C朗社交媒體帶動收入

在這個六月繼「收入最高運動員」之後，《Forbes》再公布「Celebrity 100」，聚焦在最高收入的100位名人，早前說過費達拿榮升前者的榜首，一舉打斷足球員壟斷榜首的歷史，不過C朗（Cristiano Ronaldo）亦緊隨其後⋯⋯

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《Forbes》每年都會計算世界名人的收入而推出「Celebrity 100」榜單，去年的榜首為Taylor Swift，不過隨著今年其曝光率減少，在最新榜上的首10位都不見縱影。而榮升榜首的是去年第二的Kylie Jenner，雖然早前因為她出售了旗下品牌Kylie Cosmetic的過半股權而身家成疑，但亦無阻登上第一。

Kanye West為George Floyd事件上街，亦捐出了200萬美元支援被打壓的黑人（圖片來源：網上圖片）

至於第二的，是上升一位、Kylie Jenner的姐夫Kanye West，身家達1.7億美元。最近的George Floyd事件令世界關注人權問題，而Kanye West亦有上街支持，其實早在4月底，Kanye West就以登上10億美元的富豪榜一事而投訴過可能因為其種族而被低估了其身家價值，說到整體身家，Kanye West自己就指出有高達33億美元，只不過《Forbes》計算錯誤了。身為Rapper和時裝設計師，更是當今美國最富有的音樂人，但除了唱片公司GOOD Music和音樂版權等，旗下品牌Yeezy的100%股份光是版稅就值上億美元。對於George Floyd事件，Kanye West出錢又出力，捐出了200萬美元支援被打壓的黑人，包括為George Floyd的女兒成立基金，也為今年另外兩位被槍擊的黑人Ahmaud Arbery、Breonna Taylor的家人支付律師費。

4月底Kanye West登上10億美元的富豪榜，卻投訴過可能因為其種族而被低估了其身家價值（圖片來源：Forbes）

費達拿身穿的Uniqlo，為他帶來三億美元，身家暴漲。（圖片來源：Uniqlo）

而登上第三位的，就是同時是「收入最高運動員」排首位的費達拿，過去一年的總收入估計為1.063億美元。Kanye West最吸金的並非來自音樂而是Yeezy，而費達拿的收入暴漲原因也非來自本行的獎金，而是10多家品牌的代言合約，當中就以與Uniqlo簽下的10年合約最可觀，價值三億美元。

緊隨其後的大多都是運動員，C朗收入只差費達拿一點點，達1.05億美元，而美斯也有1.04億美元收入。C朗力壓美斯的原因，很多人認為是他在社交媒體更為活躍，在Instagram就有高達2億Follower，很可能是最備受關注的運動員，除了代言收入達三分之一，旗下的時裝品牌、酒店集團、以及博物館，都是其主要的收入來源，還有其天價合約有高達5,000萬美元的薪金及獎金，可謂是足球界第一人。