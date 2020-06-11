居家咖啡師育成　三款在家也能輕鬆沖泡的凍咖啡

夏至將近，天文台今日再次發出酷熱天熱警告，一杯冰涼沁心的冰凍咖啡絕對是消暑良物。不過有時還真熱到連街都不想出，以下這三款凍咖啡的沖泡方法簡單易學，要識！

Cold Brew 冷泡咖啡 - 零技巧、長時間、高咖啡因

一如其名，就是以冷水浸泡萃取咖啡。好處是所需技巧幾乎為零，而且可以一次過浸泡幾天的分量，只要將容器完全密封，在雪櫃中放上長至一星期也沒有問題。不過由於是低溫處理，酸度通常較低，並因為萃取時間長，而咖啡因含量較高。

材料道具：水、咖啡粉、量杯、容器、濾紙 做法： 1. 將咖啡豆磨成中粉或中細粉程度； 2. 以大約1：8的比例將咖啡粉及水倒進容器內，輕輕攪勻後放進雪櫃作冷泡； 3. 在雪櫃放置12個小時後取出，然後以濾紙將咖啡粉篩走便完成。

(圖片來源：The Kitchn)

Ice Drip 冰滴咖啡 - 低技巧、多步驟、長時間、需專用道具

同樣地顧名思義，就是冰化作水滴以萃取咖啡。和冷泡咖啡一樣酸度較低，但相比之下需要多一點技巧和繁複的步驟，而且必須使用專用的冰滴壺沖泡，雖然沖泡時間較短，不過分量受到壺的大小規限，然而無聊時看著咖啡逐滴滴下其實都頗療癒的。

材料道具：水、咖啡粉、冰滴壺 做法： 1. 將咖啡豆磨成中粉或中細粉程度； 2. 把咖啡粉鋪滿中壺放置咖啡粉的空間，先淋少許水令咖啡粉稍為濕潤，然後將隨壺附送的不鏽鋼濾片水平地放好在咖啡粉上； 3. 將冰滴壺砌好，確保水閥關上，然後在上壺倒滿冰塊，再加入凍水至九成滿； 4. 打開水閥並調節水滴速度為大約兩秒一滴，放置約四個小時便完成。 ＊當年筆者在台灣買冰滴壺時，老闆教路將壺放進雪櫃代替冰塊也可以，但前提是雪櫃要放得下。

(圖片來源：Quang Nguyen Vinh)

Aisu Kohi 日式冰咖啡 - 短時間、需一定技巧

基本上與手沖咖啡沒有太大分別，特別之處在於預先在咖啡壺裡放入冰塊，令咖啡從濾紙進入壺內後快速冷卻。當然你也可以選擇將泡好的手沖熱咖啡直接加冰就算，不過就少了原有的雅致樂趣。好處是由於是以熱水萃取咖啡，故比較能帶出咖啡豆原有的細緻風味。

材料道具：水、冰塊、咖啡粉、量杯、濾紙、手沖壺 做法： 1. 將咖啡豆磨成細粉或中細粉程度； 2. 將水以5：5比例分成兩個部分，一半煲熱，另一半製成冰塊； 3. 將冰塊放進手沖壺裡，然後以手沖方法沖泡咖啡，等待咖啡全部流進壺中便完成。