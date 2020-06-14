Julius Tart Optical全日本生產　四年間回溯50年代美式風格

復古一直是時裝領域中的核心理念，不同年代會發展出不一樣的流行特色。而作為美國眼鏡品牌的中堅，Tart Optical Enterprises就深明若果想將品牌重新啟動，定必需請來重量級人士合作。在得到Tommy O’gara的全力支援下，「Julius Tart Optical」於2016年正式面世。

Julius Tart Optical 的設計把昔日的原汁原味呈現出來，並根據元祖級規格改良而成。相比起舊作，Julius Tart Optical在選材以至造鏡層面上更勝一籌，全程交由日本生產之餘，更確保品質能達至一定的水平。

型男Johnny Depp也為粉絲（圖片來源：《Secret Window》劇照）

二戰後最具代表性的美系眼鏡

對於一個歷史悠久的品牌來說，設計並不需要以花巧作招徠，而客人喜歡的就是那種傳統味道，一種既簡單而又能歷久彌新的實在感。至於今次介紹的Julius Tart Optical 前身為Tart Optical Enterprises，是由創辦人Julius Tart先生於1948年於紐約創立，屬於美國其中一個具有歷史背景的眼鏡品牌。由於成立初正處於二次世界大戰後不久，金屬原料被大量消耗，導致膠框眼鏡急速發展成為主流。而Tart Optical Enterprises著重於手工製作，並風靡50、60年代美國國民，及後因不敵大勢的工廠式生產而劃上句號。

重新啟動的Julius Tart Optical

或許Tart Optical Enterprises的經典讓人念念不忘，但真正喜歡復古眼鏡的朋友卻沒因此而忘記它們。在過去日子中，我們很不容易在拍賣網店找到品牌的原身蹤影，而時尚圈亦因為Tart 的優雅感和永恆款式而掀起一股美式懷舊風潮。直至2016年， Julius Tart外甥Richard Tart就特地邀請Tommy O’gara合作，並把品牌重新啟動，同時亦取名為「Julius Tart Optical」。為確保每副作品能夠將昔日的規格重現眼前，Julius Tart Optical就選用日本頂級板材「Cellulose Based Acetates」為原材料，同時委托資深職人以手工製作形式，把Tart Optical Enterprise 最完整面貌重現眼前。

(圖片來源 : juliustartoptical.com )

(圖片來源 : continuer.jp )

ARNEL型號之不動人氣

至於另一款型號T-Round亦同樣大受年青人的喜愛。(圖片來源 : :juliustartoptical.com)

Julius Tart Optical推出了很多膾炙人口的經典款式，除了人氣作的ARNEL外，型號Prince X亦同樣極具代表性，屬於當年Richard Tart先生任職銷售時的熱推之選。此外品牌忠於50、60年代的原著效果，鏡面採用近乎零弧度的設計特色，配合鏡臂所刻有的Tart Optical Enterprise及Julius Tart簽名，凸顯出昔日紐約大都會式風格。聽說已故巨星 James Dean 及萬人迷Johnny Deep亦是TART的忠實支持者，不約而同兩位同樣對型號ARNEL情有獨鍾，而這些小插曲亦成為推動品牌的原動力。