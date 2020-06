【雞尾酒哲學】為女伴點選一杯有故事、感人又能長談長有的雞尾酒

喝酒是怎樣的一回事?有人視為是味蕾上的享受,也有人會覺得喝的不是酒,而是氣氛、與身邊的人共處的時光,但相信後者會居多。或者我們未能如James Bond般把酒掌控得遊刃有餘,他的招牌Vodka Martini,「Dry,Shaken Not Stirred, With A Slice Of Lemon Peel」,正好展現出其自信。但有時除了懂得展現屬於自己的一款酒,如果也可以為身邊的女生點選一款切合心情的,相信更加能令共處的時光成為重要的回憶。