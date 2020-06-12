蘇富比七月春拍　以兩場單一藏家窖藏名釀揭開序幕

受新冠肺炎疫情影響，不少公眾活動被迫取消或延期，當中包括一系列備受收藏家重視的珍品拍賣會。而隨著疫情逐漸受控，著名拍賣行蘇富比早前宣佈即將於七月補辦春季拍賣會，並以兩場單一藏家的窖藏名釀揭開序幕。

是次舉辦的兩場拍賣會分別為於7月5至6日舉行的「至尊珍酩薈藏」拍賣會及7月6日的「潘迪生爵士品鑑波爾多精選名釀」，帶來一共約2,000項拍品，總計估值高達1億3,000萬港元。

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「至尊珍酩薈藏」拍賣會是蘇富比在亞洲區歷來估價第二高的單一藏家洋酒拍賣，呈獻超過1,500件拍品，總估價達1億1,200萬港元，當中所有拍售的佳釀均來自一位美國藏家經過30年以上的精心蒐集所得，包括一些只有跟酒莊建立起深厚交情才能接觸及品嚐到珍罕名釀。

在是次拍賣中特別值得留意的包括一系列布艮地及隆河谷最頂尖出品，例如兩家神級酒莊Domaine de la Romanee-Conti和Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvée Cathelin，此外還有一系列波爾多頂級酒莊的經典年份，包括1959年的Domaines Barons de Rothschild (Lafite)、1989及1990年的Château Pétru、1990年的Le Pin等等。

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至於另一場的「潘迪生爵士品鑑波爾多精選名釀」，拍品則來自本港企業家潘迪生爵士的窖藏，主要聚焦波爾多最頂級酒莊出品，大部分收藏更是仍存放於原木箱中，約有490項，總估價高達1,900萬港元。潘爵士以其與英國的超卓個人網絡，特別經優質英國酒商及拍賣行搜集了大量原箱裝、甚至剛發佈的佳釀，並一值珍藏於位於英國的酒窖，當中最矚目的有均為原箱12瓶的1970年Château Pétru（估價：$170,000-240,000） 、1955年Château Latour（估價：$80,000-120,000）及1996年Domaines Barons de Rothschild (Lafite)（估價：$70,000-110,000）。

The Macallan Exceptional Single Cask（左）及The Macallan 60 Year Old in Lalique, 6 Pillars, Fourth Edition（右）

是次蘇富比洋酒春季拍賣，將於7月5至7日假香港會議展覽中心舉行，除了以上介紹的兩場單一藏家窖藏名釀拍場外，還有一場名為「珍稀佳釀與烈酒」的拍賣，拍有一系列頂級威士忌珍藏，包括麥卡倫「The Six Pillars」的第四支60年、Exceptional Single Cask、Bowmore Black The Last Cask、輕井澤白命之水等等。