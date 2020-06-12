最具奢華品味象徵的運動　哥爾夫球新手入門指南

在眾多種運動之中，哥爾夫球有著特別的存在意義，由於節奏慢而低競爭性，技巧要求遠比體能重要得多，因此幾乎任何年紀性別的人都可以同場較量，並成為不少商家用作傾生意破冰的橋樑，亦令它冠上一種具奢華品味的感覺。作為品味型男未必要精於打哥爾夫球，但是最基礎的技巧和認知還是要有。

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對於新手來說，正式打球前第一件事要知要有的當然是球桿。傳統上分有木桿和鐵桿，分別在於桿頭的形狀大小及角度，當然還有材質。

Driver，亦即一號木桿。(圖片來源：Unsplash)

木桿桿頭較大而厚，而且角度低，並可再細分為發球桿及球道桿，主要用以擊打遠距離的球，但準確度較低，以往的木桿真的是以柿木製造，現在則通常是鈦或鋼金屬或是碳纖維製造。

鐵桿及推桿。(圖片來源：Unsplash)

而鐵桿則主要以鋼製造，桿頭較小而薄，能打的距離較短，但準備度卻精準得多，此外還有S、W及P三種特殊桿。

每個球手參賽時最多只可以帶14支桿，通常為三木桿、七鐵桿、三特殊桿及推桿。(圖片來源：Unsplash)

無論木桿抑或鐵桿以下，均可根據不同數字細分，基本上就是數字越大，桿頭角度越大。

對於新手來說，最初只打練習場的話，一支七號鐵桿是個好選擇。(圖片來源：Unsplash)

至於場地方面，正式的哥爾夫球場主要由18個洞組成（由於香港地方小，故亦有諸如深水灣的九個洞球場），並分為短距離洞、中距離洞及長距離洞三種，每個洞則由發球區、球道及果嶺組成，由發球到成功將球打進洞內為完成，根據每個洞的距離，會有三、四或五次揮桿次數的標準成績。

另外在香港最常見的當然就是一排長長的發球練習場，主要是讓球手練習揮桿動作，適合新手在學好並熟習正確的擊球姿勢。

發球時必須將球放在支座上。(圖片來源：Unsplash)

在比賽中我們時常會聽到「小鳥」、「老鷹」之類的術語，其實就是代表球手在該洞的表現，意思是比起標準桿多或少幾多揮桿次數完成。