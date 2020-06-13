印度出威士忌？日本台灣以外的亞洲新勢力　盤點三大單一麥芽品牌

說起亞洲的威士忌，我們總先會想到日本，然後是台灣，不過在國際舞台上還有一個叫印度的產地在近年越見備受賞識，當中以下這三大品牌，必定要識。

Amrut

其實印度釀製「威士忌」最早可以追溯到19世紀英國殖民地時期，只是由於他們當時主要是以甘蔗作為原材料，故此一直未被正名為威士忌，直至Amrut的老闆Neelakanta Jagdale於2004年帶著首支單一麥芽威士忌出現在蘇格蘭格拉斯哥進行發佈。Amrut以蘇格蘭的傳統方法釀製威士忌，利用泥煤烘烤麥芽，並採用銅壺進行二次蒸餾，以及在木桶中最少陳年三年，而由於酒廠所在地班加羅爾氣溫高而濕度低，令其angel’s share每年甚至高達12%，故此每造酒的產量不多，不過同時亦受惠於此，酒液的熟成速度極快，大約是蘇格蘭的六倍，所以基本上一支三年酒，可以抵得上蘇格蘭18年的出品。

說起Amrut，相信大家首先想到的會是酒廠於2010年推出的Fusion，皆因它在當年被「威士忌教父」著名酒評家Jim Murray在《Whisky Bible》中給出了97分，從而獲得世界第三威士忌的稱號，亦令印度在國際舞台上一展風範。

(圖片來源：Amrut)

Paul John

成立於1996年，並自2008年受Amrut的成功啟發，開始生產單一麥芽威士忌，於2012年發佈首支酒款。與Amrut一樣，Paul John以產自喜馬拉亞山山腳的大麥作為原材料，並採用傳統蘇格蘭釀法，由於蒸餾廠設於沿岸的果阿邦小鎮丘恩喬利姆，故此濕度相對地比位於內陸區的Amrut，不過在高溫影響之下，每年的angel’s share為8至10%，令酒液的熟成速度比起在蘇格蘭快上三四倍。

Paul John近年在國際酒壇名聲漸盛，不但蘇格蘭麥芽威士忌協會（SMWS）亦為它推出IB酒款，更連年在Wizard of Whisky Award上屢獲殊榮，包括剛於今年二月憑著Brilliance贏得2020年度最佳印度單一麥芽威士忌獎項。

(圖片來源：Paul John)

Rampur

最後要介紹的這家，雖然是最遲開始釀製單一麥芽威士忌，但卻是最悠久歷史、建立於1943年的Rampur。不同於上文介紹的兩家酒廠，Rampur位於印度北部，建廠於喜馬拉亞山脈腳下，鄰近印度大麥種植地，而且屬於印度最大酒商之一Radico Khaitan旗下，廠房規模極大。至於釀製威士忌方面，則同樣承襲了蘇格蘭的傳統方法，並講究以非冷凝過濾處理。

Rampur的作品主要有三款，包括Select、PX Sherry及Double Cask，當中於2016年推出的Select曾獲包括San Francisco World Spirits Competition Double Gold Medal等多個獎項。