世界漩渦中心總有羅斯柴爾德家族身影　最富有而神秘的家族

世界上最富有的人是誰，可能有人會認為是股神巴菲特、Bill Gates，今年的《Forbes》就宣佈世界富豪之首是蟬聯了三年的Jeff Bezos，即是Amazon的創辦人。不過，總有一些隱形富豪令人震驚，例如今回要介紹的這個家族，就連《Forbes》也指出要計算其財富非常之難。

《Forbes》宣佈2020年世界富豪之首是蟬聯了三年的Jeff Bezos（圖片來源：Forbes）

希特拉也懼怕的家族

羅斯柴爾德家族（Die Rothschild Familie）主要從金融界致富，曾是19世紀最富有的家族，並非說現在就家道中落了，而是因為其後裔分布了世界各地，發展至今的產業也有林林總總，除了老本行的金融，也有地產、礦業、能源、農業等。羅斯柴爾德家族並非只有有錢這麼簡單，其傳奇的歷史影響著歐洲近代史，作為猶太人，甚至連希特拉也因為知道他們的利害而逼害他們的族人。於40年代一部由納粹德國拍攝、名為《羅斯柴爾德家族》的電影，就主要講述家族如何操控政治，目的是把希特拉逼害猶太人正名化。

40年代一部由納粹德國拍攝、名為《羅斯柴爾德家族》的電影（圖片來源：網上圖片）

從戰爭累積財富

追溯家族源頭，是生於1744年的德國猶太裔商人Mayer Amschel Rothschild，本來從事古董買賣，有說他也特別著迷於中國，收藏了大量的中國瓷器。於當時而言，做營商買賣並非光彩的職業，甚至是當時的神聖羅馬帝國已經對猶太人有不平等的對待，不讓他們有自己的地產及做生意，於是Mayer Amschel Rothschild就涉足金融，做貨幣交易，在累積大量財富的同時，也看到戰爭頻繁所帶來的商機。

羅斯柴爾德家族徽章（圖片來源：Wiki）

「羅斯柴爾德」這個字解作「紅色盾牌」，其家族徽章由一隻獅子和一匹馬加上中間一塊盾牌組成，盾牌上各執五支箭，原來是象徵其五個兒子，五個皆對其家族的風光歷史作出重要貢獻。當中以第三個兒子Nathan Mayer Rothschild特別出色，早就離家往英國發展，由於拿破崙戰爭不少人逃往英國，而Nathan從事的正是買賣英國債券與股票，同時以巨大的財富為英國政府提供巨額軍費。Mayer Amschel Rothschild見到他的成功，除了任其長子Amschel Mayer Rothschild留在法蘭克福守著家業，就派其他三子前往其他城市如巴黎、維也納、拿坡里拓展業務，一下子建立了跨國的銀行網絡。

Nathan Mayer Rothschild（圖片來源：Wiki）

羅斯柴爾德家族最令人著迷的是，不只在勝利者那邊下注，連戰敗者的錢也賺了。到了1815年，滑鐵盧戰役展開了羅斯柴爾德家族的神話，預料到拿破崙會大敗購買了英國政府債券一夜置富，此外他們也會為各國提供軍費，如果打輸了仗，就以礦業特許權及開設銀行來償還債務，一步步地壟斷各國的金融體系。多年來戰績彪炳，既拿下蘇伊士運河、以開發南非為由壟斷全球鑽石生意，甚至連鴉片戰爭也關上家族的事，原來出口鴉片的東印度公司的控股人正是羅斯柴爾德家族。

David Mayer de Rothschild是著名的環保人士和探險家。（圖片來源：網上圖片）

除此之外家族最風光之舉，莫過於在以色列建國中作出貢獻，羅斯柴爾德家族除了在土耳其人手中買回不少土地，建國也需要國際間的支持，家族憑著其在超級大國及各大強國中的影響力與人脈得到支持，猶太人在歷史上受到逼害，甚至被希特拉趕離歐洲，在世界各地流離失所，最後終於回流到以色列之中。直到今天，家族的財富已經難以計算，主要是因為族人早就分散在世界各國各自為政，而業務也不只限於金融業，其財富構成非常複雜。例如Benjamin de Rothschild的身家估計有15億美元左右，原因是持有大量facebook股份，另一位比較聞名的又有David Mayer de Rothschild，是著名的環保人士和探險家。至今家族仍然是各種陰謀論的核心，由第一代羅斯柴爾德開始就對中國非常感興趣，而現今的家族第五代傳人羅斯柴爾德爵士（Sir Evelyn De Rothschild）曾是英女皇的財務顧問，其妻子是希拉里的朋友，二人創辦的E. L. Rothschild公司近年也將投資重心轉向中國，家族遊走於政治背後，看來今天也在帶動著世界潮流。