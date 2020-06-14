疫後必訪旅遊勝地　編輯推介三家私人島及莊園度假村

幾個月沒去旅行，急不及待想要往外走走，紓解一下積壓多時的壓力，最好就是到無人打擾的清靜環境，好好呼吸一下清爽無拘束的自由空氣。以下這三家建於私人島嶼或莊園的度假村，想是個疫後旅遊的目的地好選擇。

中世紀歐洲古堡 Oetker Collection Lismore Castle

坐落於愛爾蘭布萊克沃特河谷，始建於1170年，原為教會座堂，及後於1185年被英格蘭國王擴建為城堡，後來幾經易手，曾為戴斯蒙德伯爵、Walter Raleigh爵士擁有，並自1753年起屬於德文郡公爵家族。整個古堡共有15間套房，曾經招待不少著名人物諸如已故前美國總統John F. Kennedy、英國藝術家Cecil Beaton等，住客在這裡可以參與騎馬、射箭、釣魚、多向飛碟射擊等多種項活動，感受古代英國貴族的風雅生活。古堡每次只會招待一個遊客團隊，兩晚16名住客價錢為40,700歐元起，已包括早餐、下午茶及晚餐和管家服務，不過古堡最多能容納27名住客，若然團隊多於16人將額外加收費用。

(圖片來源：Oetker Collection)

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英屬維京群島Bali Lo、Bali Buah和Bali Kukila

位於加勒比海英屬維京群島的私人島嶼，由英國維珍集團的董事長Richard Branson爵士擁有。整座小島由一共位於Great House的11個房間、主人套房及三間擁有大型私人游泳池的別墅Bali Lo、Bali Buah和Bali Kukila組成。島上提供一系列水陸活動，由衝浪、帆船、獨木舟、水肺潛水、浮潛、瑜伽、沙灘派對、探險考察等，讓住客可以盡情享受假期，完全釋放身心壓力。度假村房價由每晚5,000美元起，最少住五或七晚，已包括島上的所有飲食、往返島嶼的交通費用、水上活動設施租借等等。

(圖片來源：Necker Island)

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感受天然奧妙 Bawah Reserve

建於印尼廖內省的阿南巴斯群島（Anambas Islands），擁有天然無污染的環境、清澈見底的海水、原始的自然生態。度假村由六座小島組成，共擁有13個沙灘和三個天然潟湖，面積超過300公頃。村內共有35間房，以竹子、漂浮木及再生銅等當地建材建築，取自當地天然資源，保護生態。純樸踏實的設計，融入周邊自然環境之餘，卻不失摩登，為入住客人提供舒適豪華的住宿。作為海洋保護區的一部分，在度假村內當然最適合參與水肺潛水、浮潛及獨木舟等水上活動，此外亦有提供烹飪班、沙灘影院、有機耕種等活動。房價由每晚1,780美元起，已包括早午晚餐、每日一次水療護理、和一系列非機動水上活動等。

(圖片來源：Bawah Reserve)