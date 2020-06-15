2020年影響世界未來的科技　太空旅行、5G、量子計算機

2020年已經過了一半，今年除了有疫情肆虐、經濟受挫，還有種種的人權問題在世界蔓延。然而，對於改善人類的生活亦有不少希望出現，今回就來看看今年開展的三個科技趨勢，或者會影響著人類的未來。

圖片來源：SpaceX

太空旅行

首當其衝的當然是隨著SpaceX的「獵鷹9號」火箭成功搭載「龍飛船」升空，此舉是史上首次由私人企業將NASA的太空人送上太空，原來早在2003年哥倫比亞號著陸失敗後，NASA就知道要發展太空科技不得不與私人企業合作，最後就與SpaceX與Boeing簽下合約。而對於SpaceX而言，是次的升空更是開展火星殖民的第一步，SpaceX正在研發更大的載人「Starship」，目標在2050年之前送100萬人上火星。

Virgin Galactic宣布即將於今年起航的太空之旅，一張機票要價25萬美元（圖片來源：Virgin Galactic）

太空旅行25萬美元

除此之外，除了殖民火星這個宏大的目標，還有更多的企業計劃著發展太空旅遊，例如Amazon的創辦人，同時是世界首富的Jeff Bezos就創立了另一家公司Blue Origin，主力開發近地太空系統，所謂的近地太空即是大氣層與太空之間的邊界「卡門線」，Blue Origin研發出來的New Shepard火箭，就可以帶乘客突破天際100公里。但如果說今年就有望達成的，就是由Virgin Galactic宣布即將於今年起航的太空之旅，一張機票要價25萬美元，但早已吸引數百位乘客交付了定金，準備乘上人類首班民航太空之旅。無可置疑的是，今年2020年是太空旅行的關鍵一年。

5G年代進入虛擬世界

今年另一個讓人期待的，正是5G的應用，不少通訊網路商已經推出相關的計劃。回看歷史，由0G款到今天的5G，大約是10年就有一個新世代，而5G為何備受注目，是因為這是一個突破點，資料傳輸速率比起4G快達100倍。5G都是數位蜂巢式網路，但比起以前以一個發射塔去支援一個地區，5G的發射器可能在極小的地理範圍內就有一個，可能以後每支燈柱的距離都有一個，所以不只能支援手機，連家用、辦公的應用，都能取代一直用開的寬頻。5G的優勢是有著非常低的網路延遲，將帶動不少新科技應用起來，例如無人駕駛之所以還未普及起來，正是因為網路延遲的問題未能有效反應路面情況。還有近年相當備受關注的虛擬實境和擴增實境，也將會因為5G而有突破性的發展。

5G技術可能應用上無人駕駛之上（網上圖片）

量子計算機

剛才說到5G比4G快上100倍已經難以想像，如果說快15億倍會是一個怎樣的概念？相信大家已猜到要說的正是Google的量子計算機。只需200秒就能進行現存的超級電腦需要一萬年才能處理的運算。它之所以有這麼快的運算速度其原理不難理解，一般電腦是以兩個維度計算，即是0或1，例如計算4個位元數的某一組數字就需要計算8至16次，但量子計算機是三個維度計算的，即是並非0或1，而是介於兩者之間的狀態存在。以這種快速解決當今電腦近乎無法計算、上萬年的難題，如果應用在化學、製藥、或工程上的發展，成就將無法預計。而今年Google已承諾會將量子電腦向外界開放，但同時不少科技巨頭如IBM、Rigetti、IonQ等也不讓Google專美，致力投入量子計算的領域，所以其效應將不可限量。