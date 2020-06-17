【鑽石價值迷思】大部分金錢花在傳統的束縛　還是愛意的表達？

「鑽石恆久遠，一顆永流傳」相信大家都聽過，甚至因為這句說話，令到每一個人在今天結婚都需要一枚鑽戒。但原來，在30年代之前，結婚根本不需要鑽戒，這一切都是源自於廣告效應。

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鑽石在根本性上就是一個迷思，它雖美，卻不保值；它雖堅硬，卻脆弱。而它之所以成為最貴的寶石、奢侈品之一，也不只是因為它稀有。鑽石由碳構成，碳到處都有，但要形成鑽石需要極高溫高壓的環境及非常長的時間，不過鑽石的產量還是豐富的，只是要作為珠寶用途，可能需要一噸的原礦才能加工出半卡的鑽石，所以高昂的價格主要在於加工成本，但鑽石獨一無二的堅硬度還是相當有用，所以剩下的大量鑽石會用作工業用途。

世界上最大顆鑽石：

世界上最大的鑽石名為「The Cullinan」（非洲之星），是在1905年1月發現的，由於原石太大而需要切割數份，切割出來最大顆的就鑲嵌在英皇的權杖上。（圖片來源：wikiwand）

「鑽石恆久遠，一顆永流傳」這句說話出自南非的De Beers公司，它坐擁世界上七成的鑽石產量，可以說得上為控制了全球的鑽石市場。而這家公司的背後，竟然是早前我們介紹過、可能是世界上最富有的羅斯柴爾德家族所掌控的。家族以金融起家，也涉足地產、礦業、能源、農業、葡萄酒等，而且在不少範疇都是老大哥，以葡萄酒為例，世界上最著名的葡萄酒Lafite集團就是他們的；英格蘭買下蘇伊士運河的錢是向他們借的，就連印度八成的鐵路都是他們建的。在1887年，家族投資了南非De Beers鑽石礦業，成為了最大的股東，剛才說過公司幾乎控制了鑽石的市場，換言之公司如何利用宣傳鑽石的價值、市場手法、商業手段等，就直接影響了鑽石的價格。

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要說鑽石稀有又不是真的稀有，因為每年有高達上億卡的鑽石產出，然而鑽石價格高企不下是有原因的。首先是De Beers公司壟斷了鑽石礦業，將產出的鑽石囤積起來，造成市場上供不應求的假象，而且鑽石價格波幅很小，因為推出市場的數量都是受控的；接著就是鑽石是有著很低的轉售價值，一般在店舖上買到的鑽石轉售出去只有不超過一半的價錢甚至更低，鑽石是打從買出門口一刻起就開始貶值，因為鑽石本身就不是價值高得很的東西，市場價比起成本價高上太多。最後的，就是宣傳效應。

De Beers令女士覺得鑽石是求愛不可或缺的象徵（網上圖片）

De Beers對大眾的宣傳是近乎洗腦式的，但大眾十分受落，因為打上感情牌。在上世紀30年代，美國正值大蕭條，當時的鑽石價值很低，直到1938年De Beers發覺這樣下去難以為繼，於是就找來一家名為Ayer的廣告公司替他們著手宣傳，由於鑽石的光輝以及堅硬度的特性，就將之與愛情結合起來，寓意恆久不變而燦爛的愛情，令男士覺得愈大粒鑽石愈能代表愛意，同時又讓女士覺得鑽石是求愛不可或缺的象徵，及後推廣鑽石戒指作為訂婚戒指的潮流，就一直影響至今了。這個傳統可能令男士們感到又愛又恨，但的確，除卻金錢價值，人類與生俱來就對閃閃生輝的東西而著迷，美是靈魂所追求的，也許我們本身就有這個特質才成就出鑽石的價值。