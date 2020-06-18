【威士忌】味道不只是文字　沒有任何形容比得上親身品嚐

隨著威士忌的潮流，現在人們都沒有對這款烈酒感到抗拒，然而威士忌因為用上木桶陳年，賦予了複雜味道，這一點卻令不少朋友卻步，因為無從入手，不懂得如何去「形容」品嚐到的味道，恍如喝之前也要做功課，最後似懂非懂⋯⋯雖然大多都能從網上或官方平台找到相關的Tasting Note（品飲筆記），但所紀錄出來的味道有時又會與自己味蕾上感受到的有所分別，甚或是因而對號入座。

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早前在美國一個研究小組就因應這個問題而開發了一個工具，以AI去分析、整合在云云威士忌評論中的資料，因應每款酒找出一種統一性。既幫助消費者了解威士忌，甚至可以能夠從味道上找到高級酒款的替代品。團隊指出，從眾多的威士忌評論中找到雜亂的資料，有些評論用上了隱喻或一些虛無的形容，令到讀者無所適從也難以理解，所以是次的研究主旨在於將這些資料標準化。

“Drink wine, not labels.” – Dr. Maynard Amerine（美國葡萄酒專家）（圖片來源：labelthisblog）

然而，這樣做真的沒有違背品酒的本質？不只是威士忌或酒類，有時與朋友吃頓飯，大家所品嚐到的味道都有所分別，如何去形式那些味道更有不同，因為當中每個人都有各自的文化背景、經驗甚至是語言。又以葡萄酒為例，有著不少至今連業界都沒有定論的形容詞，例如「礦物味」，主要來源是葡萄生長的環境、風土所致，可能是海風、泥土的成分及蘊含著的礦物質，有人說「礦物味」是近似海鹽、海風的味道，也有人說就像是雨後的石地的味道，眾說紛云，而硬要去統一它卻是沒有太大意義的。

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形容一款酒的味道可以學習，有時我們品嚐得出味道，只是不懂得如何去定義這個味道，一旦我們知道了那個詞語可能馬上就能與味道關聯上。只不過，這個做法是入門而且是平面的。一瓶威士忌的味道涉及時間：開了多久、放了多久、與空氣接觸的時間都有所影響，例如最初品嚐到的也最快散失的花果香，慢慢滲出來的咖啡香等。舌頭、口腔、鼻子感受到的不同味道或芳香都有所不同，除了嚐出的味道，酒體的結構、質地，濃烈感等⋯⋯對於一瓶威士忌實在有太多複雜的感官享受，最重要的是，品酒不是一堆文字，而是一個經驗，更是一門藝術，有時可能用一個經驗來形容會比詞語更加準確，但不能渴求人人明白，之所以每個人都有一瓶專屬的、喜愛的酒，也是因為人人的口味不同，所感受的都不同，所以標準化酒的形容可以是起點，卻永不是終點。