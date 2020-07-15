【CHANEL】經典No5香水系列　5種版本香味各不同　夏天可用這一款

說到CHANEL，大家馬上想到的不外乎就是No.5香水，CHANEL No.5一直以來都是CHANEL最受歡迎的香水系列，自推出以來就受到熱捧，還曾被瑪麗蓮夢露盛讚。CHANEL No.5一經推出，便獲得了空前的歡迎，經過90多年的發展，它已經是世界上最著名的香水之一，其創始者Ernest Beaux與Coco Chanel一起創造出了香水歷史上的奇蹟，今天它依舊是依然穩坐世界銷售冠軍的寶座，在全球，每半分鐘就能賣掉一瓶CHANEL No.5。

CHANEL No.5香水是以現代花香系列為號召，首先聞到的是新鮮花香的香首，然後香體由玫瑰和茉莉帶出，最後以白檀香為基底襯托。其實內容包含了不下130種的香精，而且其中的主味大多是人工合成的現代花香香精，可使香味多變化，而這正是CHANEL No.5的最大特色。

CHANEL No.5自1921年推出以來，雖然出的款式不多，但是每款香水都經歷了時間的沉澱，款款都是經典。CHANEL至今一共推出過5款香水分別是：1921年的No.5 Parfum香精版，1924年的Eau de Toilette淡香水版，1986年的No.5 Eau de Parfum香水版，2005年的No.5 Sensual Elixir香氛精油版，以及2008年最新推出的No.5 Eau Premiere 低調奢華版。

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1. Parfum香精版

Parfum香精版是調香師 Ernest Beaux 在 1921 年調配的標誌性香水，當時 Coco Chanel 給的指示是「一瓶聞起來像女人的香水」。 這個最原始版本的 No.5 香水據說香味是最持久，採用了 15-40% 的香精油，所以由早上一噴，香味可持續至黃昏。

Parfum香精版（Chanel官網）

2.Eau de Toilette淡香水版

此款由 Ernest Beaux 調配的淡香水CHANEL No.5 Eau de Toilette Spray。 這瓶瓶身較高的CHANEL No.5 香水香味相對淡一點，可以用作噴全身的 spray，蘊含 10-15% 的香精油，非常適合夏天使用。

Eau de Toilette淡香水版（Chanel官網）

3.Eau de Parfum香水版

由一位新的調香師 Jacques Polge 所調配。 它最接近原裝版本CHANEL No.5 的香水，味道只是略淡一點，是界乎第一版及第二版兩者之間的香水，香精油約有 10-20%。

Eau de Parfum香水版（Chanel官網）

4.Sensual Elixir香氛精油版

由 Jacques 重新詮釋的CHANEL No.5 香水，氣味相對略淡，跟Eau de Parfum香水版比較像，但含醛較少。

Eau Premiere 低調奢華版（Chanel官網）

5.Eau Premiere 低調奢華版

Jacques 兒子 Olivier Polge 為No.5香水家族帶來的新成員，保留了原裝CHANEL No. 5 的 DNA，採用了玫瑰、茉莉和依蘭，同時加入柑橘元素（檸檬、橘子、佛手柑、橙），還有一種全新的材料－雪松，這款香水想大家打破對CHANEL No.5 的既有印象，為大家帶來一種全新，味道更自然、新鮮、輕盈的No.5香水。

Eau Premiere 低調奢華版（Chanel官網）

【本文獲「世界高級品 」授權轉載。】