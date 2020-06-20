一粒寶石一個故事　香港有珠寶學院　更展出難得一見的寶石世界

香港向來都是一個藝術重鎮，除了藝術品交易，有著眾多的Gallery，藝術教育也相當多元化。但今回要介紹的並非傳統的Fine Art或新銳的New Media Art，而是珠寶藝術。

圖片來源：L’ÉCOLE

寶石的學問

到底何謂珠寶藝術呢，又與我們有何關係？其實珠寶藝術包括珠寶知識、鑑賞能力以及打造珠寶的工藝，是一門相當專門的藝術學術，而珠寶或寶石都在我們身邊，不論是婚戒、首飾、家中的藝術品等。說到要去鑑賞我們作為行外人總是一知半解，而鑑賞的能力往往又與背後的歷史與工藝息息相關，由寶石的形成及開採過程，到如何用肉眼或工具去鑑別，都一脈相承。

寶石的獨特性是，它是一門結合藝術與科學的產物，除了本身的美學價值，寶石也紀錄著地球的歷史以及大自然的變化。香港就設有一所「L'ÉCOLE珠寶藝術學院」，是為全球第二所分校，有興趣的朋友可以報讀關於以上種種的三個主題課程。

「探索寶石世界：紅寶石與藍寶石」展覽：即日起至2020年9月30日（詳情：www.lecolevancleefarpels.com/hk/zh-hant）

寶石的指紋

這所珠寶藝術學院開張才不足一年，大家或者未必太熟悉，但最近學院又有舉辦一個展覽，從攝影、科學以至礦物學等角度去了解寶石的世界，透視出一些不為人知的寶石奧秘，例如我們常說的紅寶石與藍寶石，它們都是「剛玉」的一種，而且它們的化學成份與結構非常相似，不過原來除了紅寶石之外其他所有顏色的剛玉都被稱為「藍寶石」，而當中影響著顏色的就是寶石中的微量元素。

一般的珠寶展都是隔著玻璃箱去欣賞，是次有所不同的是所展示的顯微照片，展現出每顆寶石的獨特性，可以說得上是寶石的天然指紋或胎記，當中可能有彩虹暈彩，也會有雪球狀晶體，五花百門，然而這些獨特的標記，卻可以追溯出寶石的神秘一生。

更多寶石的顯微照片：