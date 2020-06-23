【葡萄酒】法國Lafite由酒莊變成集團　又是源於羅斯柴爾德家族？

葡萄酒界的老大哥「Lafite」大家定必知道，還記得早前我們介紹過的全世界最富有的家族羅斯柴爾德家族，家族以金融起家，也涉足地產、礦業、能源、農業、葡萄酒等，而且每行都是至尊，例如坐享了世界上七成的鑽石產量的南非De Beers公司就是他們所投資的。而剛說到的法國五大一級名莊Chateau Lafite Rothschild，都是屬於他們的。

Lafite酒莊（圖片來源：Wiki）

82年Lafite

Lafite可能是世界上最有名的酒莊了，當中最大原因不外乎是達到天價的紅酒，一瓶1787年的作品曾經在拍賣會上拍得10.5萬英鎊的價錢，不過Lafite的酒卻往往不是最貴的酒，只是普遍有著很高價值及水準。至於葡萄酒的偉大年份向來注目，說到Lafite所坐落的波爾多的世紀年份就是人所共知的1982年，因為當年的陽光十分充足而令出產的品質都非常高，成就出「82年Lafite」這個傳奇，也特別深得香港人歡心，除了因為正好在80年代經濟起飛，有錢人憑空出世，要飲就飲最好的，Lafite與富豪打上了等號，另一方面，當然要歸功於流行文化，「開一瓶82年Lafite」，誰不是琅琅上口。

82年Lafite（網上圖片）

1855年巴黎世博（網上圖片）

五大一級名莊由來

原來Lafite自1354年創園至今都十分有名氣，但說到定立其老大哥的地位就在1855年的巴黎世博，當時的拿破崙三世為了向世界展示法國波爾多葡萄酒有幾迷人，定下了五級評級，在多間酒莊之中有四間達到了一級最高榮耀，而Lafite就是其中一間。及後在1868年就被羅斯柴爾德家族收購了，花了444萬法郎之天價。早前介紹家族時說過其家徽，由一隻獅子和一匹馬加上中間一塊盾牌組成，盾牌上各執五支箭，象徵其五個兒子對家族作出貢獻，這五支箭也見於Lafite的標誌之上。直到1973年另一間酒莊Mouton Rothschild由二級升級為一級，法國就奠定了「五大一級名莊」，順帶一提，Mouton Rothschild亦是屬於羅斯柴爾德家族的。

但不論Lafite有多出名，一間酒莊當然不能令他們就此滿足，於是他們繼續收購酒莊，當中不只是有名氣的高級品牌，因為說到賺錢，還是平民價錢以量取勝，由高中低端都涵蓋其中，漸漸形成一個「Lafite集團」Domaines Barons De Rothschild (Lafite) ，簡稱DBR。當中除了最著名的Lafite，還有在1990年收購的Chateau L'Evangile、1962年收購的Chateau Duhart-Milon、1984年買下的Chateau Rieussec、還有自家品牌香檳Barons de Rothschild Brut，除了法國地區，還有阿根廷、智利等新世界酒區，他們擴展的野心與形式，是否與當年起家的銀行網絡非常相似？