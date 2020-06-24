【IKEA】紅點設計獲獎系列OMTÄNKSAM　幾個重點成為入手原因

居住環境其實對我們的心理以至身體的狀態有著至關重要的影響，問題不在於我們擁有甚麼，而是否適合我們，當然作為消費者我們可以用心選擇，而品牌以人為本的匠心設計更是難得。今回介紹的，就是瑞典IKEA的最新系列「OMTÄNKSAM」，其中一件作品更獲得2019年的紅點設計大獎。

OMTÄNKSAM（圖片來源：IKEA）

「OMTÄNKSAM」的意思

「OMTÄNKSAM」意指「關懷」，原來早在三年前開始開發，IKEA的作品向來深受港人歡迎，原因是其總部瑞典其實有不少地方與香港相似，例如香港面對的空間問題，只不過瑞典人是因為小型家庭不需要太大的地方所以選擇狹小的家居，所以去年宣布推出的「移動牆壁」ROGNAN電動家具系統旨在為蝸居帶來更大的生活空間，也十分適合港人。而是次的OMTÄNKSAM卻是因應全球高齡人口的增長作為啓示，「關懷」的意思在於為需要額外的舒適感和支撐度的受眾而設計。

ROGNAN電動家具系統（圖片來源：IKEA）

得到認同的以人為本設計

是次的作品應用了人體工學的考慮，配合不同人的需求，系列的產品兼備易握、防滑，舒適入坐又能輕鬆起身的特點，而外型及配色又突顯出北歐設計風格，同時使用可回收的環保物料。特別值得留意的是系列的實心樺木桌子，兼備了美學和功能性，當中應用了不少令人感到窩心的設計細節，例如表面所覆蓋的透明塗層形成啞光，減少了光的折射，柔和對待眼睛。另外也有著防刮和易於清潔的特性，圓形邊緣也能減少家居意外的發生。

這些種種足以令它得到紅點設計大獎，而評審的意見是設計富有想像力，相信指的是對於用家每日長期使用時的情況而設計細節，還有堅固用料及和諧的圓形設計相當出眾。其實IKEA的產品向來在研發階段花最多時間是做測試，對待一張簡單的桌子都可以花上以年計的時間來了解其耐用性；有說瑞典設計是簡約的，但其實是本著以人為本的出發點來滿足用家的基本需求。