美國威士忌大解構　當地最大威士忌生產商曾經是華盛頓？

美國大選在即，世人的目光注視都在兩位候選人之上。美國首位總統華盛頓於1789年即任，「總統」這一字也從此同來稱呼國家元首，連任兩次之後直到1797年他就回歸田園建立起威士忌蒸餾廠來，這個牌子，到今天依然存在。另一方面，在《獨立宣言》出現之前，美國早已有威士忌蒸餾廠，它就是著名的Michter’s，今回就來重溫一下美國威士忌的歷史與類別。

大家都不會對Jack Daniel's感到陌生（圖片來源：Unsplash@luniel）

美國威士忌的類別

蘇格蘭威士忌大家相信都相當熟悉，但美國威士忌其實大家也接觸不少，例如Jack Daniel's就是一款Tennessee Whiskey，美國威士忌主要分為波本威士忌（Bourbon Whiskey）、田納西威士忌（Tennessee Whiskey）、黑麥威士忌（Rye Whiskey）等。各自在生產上有所規定，例如波本威士忌的釀造原料必須包含51%以上的玉米、用上經烘烤處理的新橡木桶來陳年；而田納西威士忌顧名思義要在田納西州生產，在陳年前要經糖楓木炭過濾，去除雜質以達到細緻柔和的口感、豐富的層次以及獨特的香氣和色澤；黑麥威士忌方面就要用51%以上的黑麥來釀造，其個性是比較辛辣的。美國還有一款「酸麥芽威士忌」（Sour Mash），用上酸麥芽漿發酵的威士忌，酸麥芽漿可以穩定酒的品質，本來此技術的出現是為了讓美國威士忌有著更一致的味道，及後很多酒廠都用上此技術來釀酒。

Michter’s這個品牌出現在《獨立宣言》之前（圖片來源：Michter’s）

美國威士忌歷史在建國之前

早幾個月前美國對歐盟商品加徵食物關稅，而歐盟亦作出報復性關稅措施，美國威士忌與蘇格蘭威士忌，可謂是烈酒界的兩大巨頭，原來美國是蘇格蘭威士忌最大出口市場，而歐盟也是美國威士忌的最大海外市場，所以貿易戰的展開，蘇威及美威也同時遭殃。在報復性關稅出現之後，美國田納西州威士忌和黑麥威士忌的出口下降了三分之一，2019年底出口價值由7.5億美元降至5.14億美元，不少美國酒廠失去了一半以上的歐盟業務，暫時來看，貿易戰的損害還未以更高的價格轉嫁給消費者。

華盛頓黑麥威士忌（圖片來源：Flickr）

美國首位總統華盛頓，有沒有砍過櫻桃樹不可而知，但他卻是一位酒廠老闆，在1797年退休之後回到故鄉維農山（Mount Vernon）建立了蒸餾廠，成為了當時最大的威士忌生產商，他的維農山酒廠於2007年重建，及後對外開放讓人回顧這段歷史。

今天的美國威士忌知名度不比蘇格蘭威士忌低，雖然其歷史相比後者短，但酒廠早在美國建國前已經存在，例如Michter’s這個品牌建廠於1753年，比起1776年的《獨立宣言》還要早。如此有歷史的酒廠當然讓人趨之若騖，而事實上它即將在11月推出新作，更加是自從2017年開始首次推出25年的作品，包括黑麥及波本威士忌，Michter’s更稱之為酒廠最好的四分一世紀熟成之作，由於是限量之作，所以這一刻已經因應供不應求進行分配工作。