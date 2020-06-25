美國威士忌大解構　當地最大威士忌生產商曾經是這位美國總統…

自中美貿易戰開始之後，應對歐盟飛機補貼所造成的損害，美國又對歐盟商品加徵食物關稅，包括法國紅酒、蘇格蘭威士忌等，原來美國竟是蘇格蘭威士忌最大出口市場，享有了廿年的零關稅，2019年出口價值超過12億美元。倒過來看，原來歐盟也是美國威士忌的最大海外市場，佔出口總量一半以上，在1997年至2018年間美國威士忌向歐盟的出口增長了五倍，而歐盟於2018年回應美國之舉亦對價值30億美元的美國商品徵收關稅，其中包括美國威士忌。於是貿易戰的展開，蘇格蘭威士忌及美國威士忌也同時遭殃⋯⋯

大家都不會對Jack Daniel's感到陌生（圖片來源：Unsplash@luniel）

美國威士忌的類別

蘇格蘭威士忌大家相信都相當熟悉，但美國威士忌其實大家也接觸不少，例如Jack Daniel's就是一款Tennessee Whiskey，美國威士忌主要分為波本威士忌（Bourbon Whiskey）、田納西威士忌（Tennessee Whiskey）、黑麥威士忌（Rye Whiskey）等。各自在生產上有所規定，例如波本威士忌的釀造原料必須包含51%以上的玉米、用上經烘烤處理的新橡木桶來陳年；而田納西威士忌顧名思義要在田納西州生產，在陳年前要經糖楓木炭過濾，去除雜質以達到細緻柔和的口感、豐富的層次以及獨特的香氣和色澤；黑麥威士忌方面就要用51%以上的黑麥來釀造，其個性是比較辛辣的。美國還有一款「酸麥芽威士忌」（Sour Mash），用上酸麥芽漿發酵的威士忌，酸麥芽漿可以穩定酒的品質，本來此技術的出現是為了讓美國威士忌有著更一致的味道，及後很多酒廠都用上此技術來釀酒。

Michter’s這個品牌出現在《獨立宣言》之前（圖片來源：bourbonpaddy）

美國威士忌歷史在建國之前

在報復性關稅出現之後，美國田納西州威士忌和黑麥威士忌的出口下降了三分之一，2019年底出口價值由7.5億美元降至5.14億美元，不少美國酒廠失去了一半以上的歐盟業務，暫時來看，貿易戰的損害還未以更高的價格轉嫁給消費者。今天的美國威士忌知名度不比蘇格蘭威士忌低，雖然其歷史相比後者短，但酒廠早在美國建國前已經存在，例如Michter’s這個品牌建廠於1753年，比起1776年的《獨立宣言》還要早。而美國首位總統華盛頓，有沒有砍過櫻桃樹不可而知，但他卻是一位酒廠老闆，在1979年退休之後回到故鄉維農山（Mount Vernon）建立了蒸餾廠，成為了當時最大的威士忌生產商，他的維農山酒廠於2007年重建，及後對外開放讓人回顧這段歷史。