【葡萄酒入門】酒瓶顏色背後的意義　除了防陽光照射還有⋯⋯

對於早起的鳥兒，早晨和煦的陽光除了溫暖動人，同時也相當刺眼，不禁望一望桌上的酒瓶，到底陽光會不會影響瓶中的酒？答案當然是會，所以酒瓶大多數都是深色的也是這個原因。

玻璃酒瓶除了純透明，也有綠色、棕色、藍色等（圖片來源：Unspalsh@hermez777）

酒瓶對瓶中酒的保護，主要是避免酒氧化，雖然對於葡萄酒有著不錯的抗氧化物，但陽光正正會對此破壞，被陽光照射得多會加速氧化、破壞穩定性。其實本來儲存葡萄酒的盛器並非透明的玻璃，而可能是一些陶器，例如格魯吉亞的葡萄酒至今都仍然在使用陶罐釀酒及盛酒。

可能大家都見過這些有趣的酒瓶，其實是格魯吉亞的葡萄酒（網上圖片）

後來玻璃酒瓶出現，甚至有各式各樣的顏色，純透明、綠色、棕色、藍色等。不同的顏色是因為燒玻璃的原料有不同的雜質。不過最常見的都是綠色，例如Bordeaux的酒大多都是，因為這是最天然的顏色，綠色是來自鐵質，而透明無色的正正是去除了鐵質。不過，除了是最天然的顏色，隨著技術的進步，為何現在最常見的都還是綠色？因為綠色可以有效阻擋陽光，防止葡萄酒過度氧化，而葡萄酒往往需要陳年或儲藏，所以綠色玻璃酒瓶就是最後一道防線。

平底、透明的設計，原來竟是防刺殺（圖片來源：Louis Roederer）

不少白葡萄酒、氣泡酒、甜型葡萄酒都常見於使用透明玻璃瓶，是因為這些酒本身有著令人垂涎的顏色，當然也可以就肉眼隔著酒瓶判斷葡萄酒的品質，有說這些都不是適合長期儲存和陳年的酒款，也有一定道理。有趣的是，有一款名為「Louis Roederer Cristal」的酒款也是採用透明玻璃瓶的，透明的原因是以前是一款進貢王室的酒，而為了防止刺殺、酒瓶內藏著武器而用透明，這款酒的特色還有平底的設計，也是為了防止收藏武器在內。