葡萄酒王國的皇帝：拿破崙勝利香檳　大聲開樽傳統源自瑪麗皇后

法國是葡萄酒王國，由王室貴族以至是平民百姓都愛酒非常，成為了每日所需。關於葡萄酒的詞語，很多都是來自法國的，既然連國王都愛酒，那麼不難想像到他們的逸事以及對葡萄酒世界的影響仍然流竄至今。今回首先說的，就是香檳與國王的故事。

軍事奇才拿破崙最愛的是香檳，甚至要在馬上用軍刀開酒，成為了「Sabrage 」的傳統（網上圖片）

說到法國的皇帝當然不得不提軍事奇才拿破崙，而他更是以喜愛香檳而聞名，據說他每次征戰沙場之前都要到Moet & Chandon的酒窖暢飲香檳，自此戰無不勝，所以後來香檳也得到了「勝利之酒」的美譽，甚至有傳，最後拿破崙於滑鐵盧一役的失敗是因為他沒有飲香檳⋯⋯

拿破崙每次征戰沙場之前都要到Moet & Chandon的酒窖暢飲香檳（圖片來源：Moët & Chandon）

而說到「勝利之酒」，大家都會想到賽車比賽的勝利者慶祝時要開香檳，原來這個源自上世紀50年代的傳統只是剛好因為Moët & Chandon的老闆是賽車迷，把其最愛的香檳送給賽車冠軍，但噴香檳的行為只是一個巧合而生的習慣，雖然得到後人的效尤，但其實並非正式甚至禮貌的開法，而最正統的開法就是用香檳刀——其實即是軍刀，也是源自於拿破崙，在馬背上用軍刀開香檳慶祝勝利，這個開法稱為「Sabrage 」，即是以「Saber」開瓶。

In victory, you deserve Champagne; in defeat, you need it Napoleon Bonaparte

（圖片來源：《Marie Antoinette》劇照）

拿破崙是不世奇才，有人說他的成功是源自於上一任國王——路易十六，路易十六是法國歷史上唯一被處決的君主，其死亡正標誌著千年法國君主制的終結，其任內因為財政危機而催生出法國大革命，拿破崙以他為借鏡而避免失敗。關於酒的逸事，就有路易十六效法路易十五以瑪麗皇后的胸脯塑造出專屬的「Coupe」香檳杯，但「Coupe」其實除了美麗的傳說之外卻功能欠奉，因為碟型杯難以聞香也不能突顯氣泡的優美狀態，反而可以在豪華派對上疊起成為香檳塔，相當有貴族風範。而這位瑪麗皇后有傳是香檳區一位酒農的女兒，路易十六向來都深受法國農民的支持，自瑪麗皇后被選上王后之後，村子裡的人熱烈歡迎她離開，而她隨行帶著的香檳可能也因為太激動而「Pop」的一聲爆響開，成為了慶祝時大聲開香檳這傳統的開端。

若非在慶祝場合，開香檳避免有聲更不要噴瀉一地才是禮貌做法（圖片來源：Unsplash@imtilt）

及後在法國大革命之後，路易十六出逃，瑪麗皇后也逃回鄉卻被抓住，她最後再開一瓶香檳，卻沒有大聲開的心情，而是靜靜地由瓶內空氣溜走，有說農民們聽到的聲音己分不清是開瓶聲還是皇后的嘆息，所以之後除非在慶典，否則香檳區的人民們開香檳都是無聲的。直至今天，一般開香檳都是靜靜無聲，用手壓住酒塞直到瓶內積壓的氣體洩出，而非噴射而出的「Pop」一聲，兩者分別在於是否慶祝的場合。