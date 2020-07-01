拿破崙與Moët的緣份　今日的敵人成為將來的財富與成就

早前介紹過拿破崙如何與香檳結緣，拿破崙鍾愛香檳人所共知，開香檳慶祝，是為他首創，甚至是開香檳用香檳刀（軍刀）的方法，也是他因為急不及待要在馬上開香檳而發明的。

「Sabering」這個開瓶法可能是由拿破崙所創，刀鋒順著瓶子中間的縫合線一批，碰上瓶頸後瓶頸部分與瓶塞會一併飛出。（網上圖片）

此外，最為人所津津樂道的是，拿破崙每次征戰沙場之前都要到Moët & Chandon的酒窖暢飲美酒，為他帶來勝利，也為香檳帶來「勝利之酒」的美譽，而慘遭滑鐵盧一役，正正是因為事前沒有飲香檳⋯⋯只不過，為何在香檳品牌當中拿破崙會選Moët & Chandon？除了品質好，原來拿破崙與品牌始創人的孫子Jean-Rémy Moët份屬好友，更是識於微時，年紀輕輕的Jean-Rémy Moët為了宣傳家族事業竟在學校招攬訂單，就是那時候與拿破崙結識的。

拿破崙每次征戰沙場之前都要到Moët & Chandon的酒窖暢飲美酒（網上圖片）

不過今回實際要談的並非拿破崙，而是他的這位好友Jean-Rémy Moët。拿破崙酷愛香檳，打勝仗馬上就要香檳，香檳是從何來的？原來是每次行軍打仗，Moët方面都有人隨，既是可能為拿破崙隨時提供香檳，亦有可能是為了在各地宣傳。拿破崙在滑鐵盧失敗之後，被流放到意大利厄爾巴島，同一時間俄羅斯人就佔領了法國香檳區，當時整個香檳區的酒窖都被掠奪，最嚴重的正是Moët的酒窖，相傳那裡有60萬瓶香檳被俄羅斯士兵倒光或飲光。

Moët & Chandon Brut Imperial（圖片來源：Moët & Chandon）

只不過，少少苦楚等於激勵，凡事也總有兩面，Jean-Rémy Moët沒有視之為損失，他隨後揚言：喝醉過一次的人都會再次喝酒，而今天毀了他的人未來將會成為他的最大財富來源。其實Jean-Rémy Moët與拿破崙能成為密友，大概也心意相通，因為拿破崙都說過類似的說話，見到路易十六的的失敗，成為了他日後成功的關鍵與借鏡。這對他們而言明顯並非純粹正念思想，而Jean-Rémy Moët也可以肯定地對身邊的朋友說，他讓敵方士兵們喝到所有他們想要的酒，而當日後回到自己的國家，將會對這些酒終生迷戀，並成為他最好的推銷員。

最後證明，他的想法是對的，因為接下來的幾年間品牌的生意突飛猛進，而當中不乏拿破崙的對手們，例如威靈頓第一公爵以及普魯士的腓特烈·威廉三世。不過Jean-Rémy Moët與拿破崙的情誼並沒有因為後者的失敗而終結，品牌送給拿破崙最好的禮物就是「Impérial」，是為品牌至今為數最多的產品系列，其名正是紀念拿破崙這個皇帝。