「不死之酒」激起美國獨立　簽署《獨立宣言》第一人竟是走私商？

別以為喝酒品酒只是消閒活動，原來世上有一款「不死之酒」是美國建國的關鍵，今回就來回顧這段引人入勝的歷史。

2美元背後是1776年7月4日《獨立宣言》宣告脫離英國殖民地（網上圖片）

「不死之酒」的起源

「不死之酒」是馬德拉酒（Madeira wine）的別名，名字來自其陳年特性、釀造方法，也是大航海時代的產物。一般的葡萄酒很難放上數十年，但馬德拉酒卻輕輕鬆鬆度過幾個世紀，因為它是一款「加強葡萄酒」，意思是混入了一定份量的烈酒以增加其儲存時間，但這樣還不足夠，還要經過一段時間的高溫氧化，一般的葡萄酒經歷這些過程早已壞掉，而馬德拉酒卻藉此而浴火重生，更產生出更多迷人的口感，所以得到「不死之酒」之名。

馬德拉酒可以放上數個世紀（網上圖片）

可能大家會好奇，這種近乎「煮熟」的釀法是如何發明出來的？就要說到葡萄牙人在大航海時代選擇了南下的航線，找到非洲，穿過好望角再往北航行，那時候馬德拉酒的前身的加強葡萄酒已經出現，只是還未有高溫氧化過程，而在航線中儲存在船上的加強葡萄酒因為經過了兩次赤道的高溫而開始「變壞」，但卻得到了截然不同的味道甚至相當迷人，於是葡萄牙人就有意識地生產這種酒，最後因為發現位於非洲的馬德拉島，本來想在那裡種甘蔗賣糖賺錢，後來卻寧願種葡萄、建設特殊的酒窖作馬德拉酒高溫熟成。

馬德拉酒與美國背後的人物

本來說起美國獨立，與馬德拉酒有何關係？關鍵就在於買賣馬德拉酒的傳奇人物——John Hancock。1776年7月4日《獨立宣言》宣告脫離英國殖民成為美國立國之時，當時的開國元老都以馬德拉酒來慶祝，除了因為他們真的喜歡這種酒，著名的有如Benjamin Franklin、John Adams等人是馬德拉酒的忠實飲家，但最大原因相信卻是這班開國元老的老大哥John Hancock，因為美國獨立是他牽頭帶領的，當時作為北美十三州的首富，對抗英國殖民者的花費都是由他出資，就連《獨立宣言》第一個簽名的人都是他，事實上最初是只有他一個簽下，再印出200份讓其他人簽署，及後美國建國後的首任總統華盛頓，當初成為殖民地軍總司令也是他所任命的，足見他的影響力。

John Hancock（圖片來源：Wiki）

對美國人而言「John Hancock」代表簽名，例如「需要你的簽名」即會說：「Need your John Hancock」，因為John Hancock第一位在《獨立宣言》簽名的人（網上圖片）

由馬德拉酒打開美國獨立序幕

縱使John Hancock做了如此多的貢獻，但他就沒有上過幕前，也沒有當過總統，可能最大原因是他是一位走私商人。當時英國定下的《航海條例》規定了亞洲、歐洲、美洲所運送的貨物必須要經英國船隻運送，本來荷蘭也對這霸道的條例有意見，可是英荷戰爭打輸了之後就閉上嘴巴了。

剛才說過葡萄牙人發現到馬德拉島這事，原來馬德拉島劃分在非洲，不受《航海條例》所限，John Hancock就有一艘名為「自由號」的商船專門將馬德拉酒運到美國做買賣，直到一次自由號被扣下要John Hancock交稅，他當然不肯，索性連船帶酒一併燒掉，對方也不是好惹的，就牽連起幾番衝突，最後在波士頓街頭打死了幾個人，是為「波士頓大屠殺」，引發起John Hancock的革命心，由馬德拉酒開始直到美國獨立的歷史在此掀起序幕。