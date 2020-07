蘇格蘭威士忌廠的名字是哪種語言？既來自大自然又向歷史致敬

對於初入門的蘇格蘭威士忌愛好者而言,在找尋屬於自己的口味同時,當然要記一記喜歡的作品來自那一家酒廠,然後就會發現,蘇格蘭酒廠的名字不容易認,也不易發音,畢竟大多都是來自當地古老的語言。

Ardbeg意指「小岬角」,而其Logo則是塞爾特繩結圖案,也是Islay島上一個標誌性地標。(圖片來源:Ardbeg)

蘇格蘭威士忌的釀造歷史相當深遠,而不少流傳下來的紀錄所使用的都是蓋爾語,所以可以說蓋爾語是釀造威士忌的語言。蘇格蘭政府因為戰爭的關係在歷史上多番加烈酒稅,使得釀酒人紛紛想出方法去逃稅,有些躲入深山,有些把酒藏在雪莉酒桶之內,有些又因為使用的是蓋爾語,讓使用英語的稅務官員無從入手。蓋爾語指的是「高地蓋爾語」或「高地蘇格蘭語」,要分得清是因為人民所操的語言同時也反映、象徵著態度與政治,隨著語言繼承下來的是律法與習俗,可惜的是現在蓋爾語已被聯合國教科文組織認定為瀕危語言。

Glenfiddich意指「雄鹿河谷」,也表現在其Logo之上。(圖片來源:Glenfiddich)

「蘇格蘭威士忌」本身就是一個有著嚴格規定、品質保證的品牌,所以由蓋爾語組成的品牌名字正好反映出品牌的執著,也能增加威士忌的真實性和出處,因為這些名字很多都是在形容酒廠所在土地,而蓋爾語字母本身也是以植物來命名的。最常見的名字開頭相信是「Glen」這個字,原來是代表河谷的意思,很多都是在代表河谷的特性或河名,如此重要到要放上品牌名字,是因為對蘇格蘭釀酒人而言水源是重中之重,好水自然釀出好酒,所以品牌甚至會一併生產品飲時用來滴在威士忌中的礦泉水。

Talisker代表「傾斜的岩石」(網上圖片)

那麼,我們平日常見的蘇格蘭酒廠的名字又有甚麼意思?例如在今年International Whisky Competition當中奪得非常多獎項的Ardbeg,代表「小岬角」,Ardbeg來自艾雷島(Islay),這個面臨狂潮怒海的小海角相當能夠表現出濃厚的海島風味;不少艾雷島酒廠的名字都有著相似的元素,例如Bowmore即是巨大的礁石,Laphroaig是指寬闊海灣的中心,Caol Ila最優美,代表「The Sound of Islay 」。另外,由傳奇調酒師David C. Stewart操刀的The Balvenie竟然是代表「Village of monks」,看似毫不起眼的名字其實是在追溯威士忌的源頭,因為有傳威士忌是由僧侶發明的。至於威士忌界的老大哥Macallan,很可能是來自St. Fillan這位僧侶的名字。

Mortlach又有「The Beast of Dufftown」之名,Dufftown是其所在的酒區,原來本來的名字就是Mortlach,意指碗形山谷(網上圖片)

其他蘇格蘭威士忌廠名字解釋:

Aberfeldy:水神池

Auchentoshan:田野的一角

Bunnahabhain:河口

Dalmore:大草原

Glendronach:荊棘谷

Glenfarclas:綠草原河谷

Glengoyne:野鵝河谷

Glenmorangie:寧靜河谷

Lagavulin:磨坊所在的山谷

Laphroaig:寬闊海灣的中心

Mortlach:所在的Dufftown的本名,意指碗形山谷

Oban:小海灣