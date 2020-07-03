蘇格蘭威士忌廠的名字是哪種語言？既來自大自然又向歷史致敬

對於初入門的蘇格蘭威士忌愛好者而言，在找尋屬於自己的口味同時，當然要記一記喜歡的作品來自那一家酒廠，然後就會發現，蘇格蘭酒廠的名字不容易認，也不易發音，畢竟大多都是來自當地古老的語言。

Ardbeg意指「小岬角」，而其Logo則是塞爾特繩結圖案，也是Islay島上一個標誌性地標。（圖片來源：Ardbeg）

蘇格蘭威士忌的釀造歷史相當深遠，而不少流傳下來的紀錄所使用的都是蓋爾語，所以可以說蓋爾語是釀造威士忌的語言。蘇格蘭政府因為戰爭的關係在歷史上多番加烈酒稅，使得釀酒人紛紛想出方法去逃稅，有些躲入深山，有些把酒藏在雪莉酒桶之內，有些又因為使用的是蓋爾語，讓使用英語的稅務官員無從入手。蓋爾語指的是「高地蓋爾語」或「高地蘇格蘭語」，要分得清是因為人民所操的語言同時也反映、象徵著態度與政治，隨著語言繼承下來的是律法與習俗，可惜的是現在蓋爾語已被聯合國教科文組織認定為瀕危語言。

Glenfiddich意指「雄鹿河谷」，也表現在其Logo之上。（圖片來源：Glenfiddich）

「蘇格蘭威士忌」本身就是一個有著嚴格規定、品質保證的品牌，所以由蓋爾語組成的品牌名字正好反映出品牌的執著，也能增加威士忌的真實性和出處，因為這些名字很多都是在形容酒廠所在土地，而蓋爾語字母本身也是以植物來命名的。最常見的名字開頭相信是「Glen」這個字，原來是代表河谷的意思，很多都是在代表河谷的特性或河名，如此重要到要放上品牌名字，是因為對蘇格蘭釀酒人而言水源是重中之重，好水自然釀出好酒，所以品牌甚至會一併生產品飲時用來滴在威士忌中的礦泉水。

Talisker代表「傾斜的岩石」（網上圖片）

那麼，我們平日常見的蘇格蘭酒廠的名字又有甚麼意思？例如在今年International Whisky Competition當中奪得非常多獎項的Ardbeg，代表「小岬角」，Ardbeg來自艾雷島（Islay），這個面臨狂潮怒海的小海角相當能夠表現出濃厚的海島風味；不少艾雷島酒廠的名字都有著相似的元素，例如Bowmore即是巨大的礁石，Laphroaig是指寬闊海灣的中心，Caol Ila最優美，代表「The Sound of Islay 」。另外，由傳奇調酒師David C. Stewart操刀的The Balvenie竟然是代表「Village of monks」，看似毫不起眼的名字其實是在追溯威士忌的源頭，因為有傳威士忌是由僧侶發明的。至於威士忌界的老大哥Macallan，很可能是來自St. Fillan這位僧侶的名字。

Mortlach又有「The Beast of Dufftown」之名，Dufftown是其所在的酒區，原來本來的名字就是Mortlach，意指碗形山谷（網上圖片）

其他蘇格蘭威士忌廠名字解釋：

Aberfeldy：水神池

Auchentoshan：田野的一角

Bunnahabhain：河口

Dalmore：大草原

Glendronach：荊棘谷

Glenfarclas：綠草原河谷

Glengoyne：野鵝河谷

Glenmorangie：寧靜河谷

Lagavulin：磨坊所在的山谷

Laphroaig：寬闊海灣的中心

Mortlach：所在的Dufftown的本名，意指碗形山谷

Oban：小海灣