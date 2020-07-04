蘇富比洋酒春拍　總估值高達1.2億以上　拍來的是星級藏家的眼光

酒到底是否一種好的投資品？關鍵就在於是否有好的眼光挑選到適合的藏品。正值蘇富比準備開展今年的春拍系列，有三場洋酒珍釀拍賣值得留意，而現在我們更加不需要為了眼光而煩惱，因為是次包含了兩個別具眼光的單一藏家之藏品，三場拍賣逾3,000項拍品，總估值高達1.2億以上。

1970年的Château Pétrus是否夠吸引？（圖片來源：蘇富比）

是次三場拍賣所涵蓋的藏品都是焦點所在，因為既有知名國際企業家潘迪生爵士所窖藏來自波爾多的頂級之作，另一邊廂又有「至尊珍酩薈藏」拍賣場上來自布艮地及隆河谷的頂尖佳釀，至於今季的「珍稀佳釀及烈酒」則涵蓋了注目烈酒如蘇格蘭、日本威士忌以及貴州茅台。

是次拍品不少都是八、九十年代的上佳年份，如Chateau Lafite Rothschild 1996年（「潘迪生爵士品鑑波爾多精選名釀」拍賣日期： 2020年7月6日，圖片來源：蘇富比）

首先潘迪生爵士為大家帶來490項拍品，均來自法國波爾多產區，除了是頂級酒莊出品，也是來自八、九十年代的上佳年份，例如1855年針對波爾多Medoc區酒莊評級位列一級的四大名莊之一的Chateau Haut-Brion的1998年藏品，以及Château Latour 1955年的作品。至於波爾多右岸的Château Pétrus，曾是甘迺迪總統的摯愛，位於「波爾多八大」之列向來以追求品質聞名，既不生產副牌酒，也會在不好的年份停產，是次則有1970年的藏品。其他拍品如Château La Conseillante 2003、Château Le Tertre Rôteboeuf 1990、以及著名的Chateau Lafite Rothschild 1996年藏品。潘迪生爵士的藏品窖藏於英國的酒窖，不少仍然存放在原木箱中，相當難得。

除了以上的波爾多名釀，又怎少得布艮地的美酒，是次的「至尊珍酩薈藏」也相當值得留意，因為是蘇富比亞洲歷來估價第二高的單一藏家洋酒拍賣，超過1,500件拍品就估價逾7,800萬港元。這批拍賣是來自一位與酒莊有不少交情的美國藏家，為大家推出法國布艮地及隆河谷極高水準的藏品。說到布艮地當然有最著名的Domaine de la Romanee-Conti美酒，共有21件藏品，葡萄酒大師Robert Parker曾說過那裡的酒只有億萬富翁才喝得到，原因是年產量非常之少，每年大概只有450箱，但世界上愛酒的富翁又何止幾百個。來自Domaine de la Romanee-Conti的拍品有1999年6公升裝一瓶、1999年標準瓶裝6瓶、以及1998年3公升裝一瓶，當中1999年6公升裝就已經估價高達百萬港元以上。另外隆河谷方面就有當地最頂尖酒莊Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvée Cathelin 1995年、1998年以及2000年的藏品。

布艮地最著名的Domaine de la Romanee-Conti美酒，當中1999年6公升裝就已經估價高達百萬港元以上（「至尊珍酩薈藏」拍賣日期： 2020年7月5至6日，圖片來源：蘇富比）

最後，還有今季的「珍稀佳釀及烈酒 」拍賣，威士忌方面有The Macallan 60 Year old in Lalique 6 Pillars、The Macallan Exceptional Single Cask 2018/ASB–1683/13 1950，及Bowmore Number 1 Vaults 50 年1966，都是引人入勝之作，還有一系列80年代的特選中國貴州茅台，也是珍稀非常。