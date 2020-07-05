羅斯柴爾德家族涉足不同領域　打造王國網絡　將Lafite莊園集團化

早前分別介紹過，可能是世界上最富有的家族——羅斯柴爾德家族的風光歷史，他們如何影響著世界，同時又在金融帝國之後默默地打造世界首屈一指的鑽石及葡萄酒王國。

Mayer Amschel Rothschild（圖片來源：Wiki）

羅斯柴爾德家族（Die Rothschild Familie）的後人都沒有成為枱面上的首富的原因有二，首先是連《Forbes》也曾指出過，要計算他們的財富非常之難。其次是自從家族發跡的起源——生於1744年的德國猶太裔商人Mayer Amschel Rothschild及其五名兒子建立金融帝國之後，家族涉足的範疇相當廣泛，由金融到地產、以至是礦業、能源、農業、葡萄酒等，而且分布在世界各地各大城市各自為政，很難去統一計算。不過除了身家不說，其實他們的影響力相當大，當初甚至動搖到整個歐洲。

Nathan Mayer Rothschild（圖片來源：Wiki）

以色列建國

猶太人在歷史上連番受到逼害、被希特拉趕離歐洲。不過羅斯柴爾德家族就在土耳其人手中買回不少土地，以色列建國有賴他們動用了在各大強國中的影響力與人脈以得到支持。

40年代一部由納粹德國拍攝、名為《羅斯柴爾德家族》的電影（網上圖片）

黑化家族的電影

家族的影響力也可以被反證出來，因為連希特拉也懼怕他們，所以納粹德國才於40年代拍攝一部名為《羅斯柴爾德家族》的電影，主要講述家族如何操控政治，目的是把希特拉逼害猶太人正名化。

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戰爭作為吸金手段

家族的發跡，就要從拿破崙戰爭說起，當時Mayer Amschel Rothschild派遣第三個兒子Nathan Mayer Rothschild到英國發展、開銀行，在拿破崙戰爭期間買賣英國債券與股票，既預料到拿破崙會大敗購買了英國政府債券一夜置富，再以巨大的財富為英國政府提供軍費，他們這個行為於不同地方屢見不鮮，因為就算國家打輸了仗也要還錢，到時就以礦業特許權及在當地開設銀行來償還債務。

相傳家族在拿破崙戰爭當中一夜置富（圖片來源：Wiki）

壟斷鑽石市場

家族繼續透過借錢於各國來壟斷不同的市場，而在南非就是鑽石。南非的De Beers公司坐擁世界上七成的鑽石產量，控制了全球的鑽石市場，正是家族的出品，在1887年開始投資的。接著，De Beers將產出的鑽石囤積起來，造成市場上供不應求的假象，加上鑽石轉售價值不高，錢只有永遠的賺。再加上買鑽戒求婚這個行為就是在打感情牌，根本就是De Beers想出來的廣告手段：「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，自30年代一直流傳至今。

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De Beers令女士覺得鑽石是求愛不可或缺的象徵（網上圖片）

將Lafite由名莊集團化

除此之外，早有名氣的法國波爾多酒莊Chateau Lafite Rothschild就在1868年被羅斯柴爾德家族收購了，當時所花的444萬法郎是為天價，但酒莊沒有令任何人失望，一直到今天都是法國首屈一指的名莊。Lafite的標誌，與家族的家徽異曲同工，當中的五支箭代表著當初為家族打下功績的五名兒子，但正如這個標誌所象徵的，一家酒莊如何有名氣都不及整個集團的影響力，及後家族就以Lafite這個品牌為首，逐步收購其他酒莊，當中不只是名莊，由高中低端都涵蓋其中，也不限於法國，還有阿根廷、智利等新世界酒區，漸漸形成一個「Lafite集團」Domaines Barons De Rothschild (Lafite) 。

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羅斯柴爾德家族徽記（圖片來源：Wiki）