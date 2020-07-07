存酒學問不比品酒低　想好好收藏威士忌有哪些要點注意？

威士忌是一門學問，除了懂得品飲，也要懂得存放，既因為威士忌有時不像是葡萄酒般可以一頓飯或一兩天就飲光，而且不少朋友會視威士忌是收藏品，當然沒有酒窖，只是放在家中的話視為投資就不切實際的，儘管有多大的升值潛力，不如投資金融好過，但威士忌又有另一個特性：不開瓶的話可以放個三五十年都不過份，天生就是一件收藏品，就算沒有收藏的意思，開了瓶也會想好好保存品質慢慢飲用，那麼就有些事項要注意了。

開了瓶也會想好好保存品質慢慢飲用，有些事項要注意？（圖片來源：Unsplash@jessysmith）

陽光是威士忌的最大敵人

首先也是最重要的，就是千萬不要與陽光接觸，陽光是威士忌的最大敵人，因為會對威士忌味道來源：一些酯類及風味化合物作出負面的影響，加速走味、變質。當然，未必人人家中都有偌大個酒櫃甚至窖藏的位置，那麼只要注意不要近窗邊、總之不要讓陽光直接照射到，酒買回來大多都有盒子，乖乖放在盒內便好。此外溫度也會有影響的，但一般室內環境都沒有很大問題。

窗邊光拍照就好，卻是威士忌的最大敵人。（圖片來源：Unsplash@samuelsparkle）

軟木塞是重中之重

環境因素之外，就是酒本身的保養，而不只是威士忌，葡萄酒方面也有一個要點，就是軟木塞的濕潤。只不過葡萄酒要水平放，讓酒體不斷地濕潤木塞，避免木塞乾斷，然而，對待威士忌卻千萬不要水平放，因為威士忌的酒精濃度比葡萄酒高得多，反而會加速木塞被侵蝕。

喝酒不會令人暴躁，斷Cork就一定會。（圖片來源：whiskygeeks）

濕潤木塞是重中之重，因為它完全是威士忌會否與空氣接觸、氧化後帶來不良影響的一道防線，本來酒瓶中的酒精蒸氣會確保木塞濕度，但種種原因下以致舊酒斷Cork的情況屢見不鮮，所以建議大家定期翻一翻酒瓶，每個月、幾個月一次都可。斷Cork總是令人不快，因為木塞碎屑掉落酒中是很難清理的。也因如此，近年不少日本威士忌也改為採用旋轉蓋。此外，就算如何小心都永遠不能完全阻止威士忌與空氣接觸而氧化，保險計大家可以用Parafilm（封口膜）這種本來作醫療用途的石蠟塑料薄膜來密封短期內不打算開的酒，Parafilm在網上很容易買到。

Parafilm價錢大概HK$200左右，一卷很耐用，絕對超值。（圖片來源：amazon）

水位及酒標

最後，對於收藏的威士忌時不時可以觀察一下其品質，這對於之後轉售出去也非常重要的。分別是酒的水位以及酒標。酒的水位直接反映出氧化程度，而且水位愈低代表瓶內空氣愈多，只會再加速酒的氧化。收藏的酒外觀也是要素，一放得久，紙造的酒標很容易就會發黃、起斑點，而當中取決的就是濕度，如果將來轉售的話會很影響價格。