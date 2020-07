【美國總統】經典競選口號各具政治智慧　有正路更有突出自己狂言

最近Kanye West宣布參與今年的美國總統大選令人相當震驚又期待,早前才釋出他將「West Day Ever」申請商標,本以為是作為旗下品牌之用,但聯想到參選總統的事宜,會否有機會成為其競選口號?歷屆的美國總統競選口號都突顯出他們的政治智慧,也與社會狀況為主旨,有時則是純粹地宣傳自己,反映到本人的性格。

Kanye West戴著印上Donald trump競選口號「Make America Great Again」的帽子(圖片來源:Gettyimages)

Kanye West與Donald trump向來交好,前者甚至在公開場合戴著印上後者競選口號「Make America Great Again」的帽子,想不到在今年將有機會成為競爭對手。不過今年Donald trump將上屆選舉的口號改成「Keep America Great」,相信想表達的是在任期間已經做得滿意,但需要持之以恆下去,也成為其支持者再次投給他的原因。

Obama:「Change」(圖片來源:Gettyimages)

不過競選口號不一定只有一句,以上一位總統Obama為例,最深入民心的可能是一個單字「Change」,另一句「Yes, we can!」也簡潔精明,作為美國有史以來首位黑人總統,引領變革是必須的。至於再上一位總統喬治布殊(George W. Bush)也有一句類似的:「Yes, America Can!」,所指的相信是走出911事件的陰霾,同時大力推動反恐。

「羅斯福新政」(New Deal)成為了其連任四屆的關鍵(圖片來源:Gettyimages)

近幾位總統的口號都好像大同小異,克林頓(Bill Clinton)另有一句關於變革的:「For People, for a Change」,但引來更大迴響的相信是:「It's The Economy, Stupid!」,每位競選人的政綱相信都有所不同,有的關注外交、有的教育,而他總體而言還是與大家談經濟,這會否是不滅的致勝定律?就要看當時的環境,例如老布殊(George Bush)的口號卻是「Kinder, Gentler Nation」,因為正值冷戰結束,人民需要靜下來了。而有時大談經濟也未必敵得過不可抗力,胡佛(Herbert Hoover)也說過要做到「A chicken in every pot and a car in every garage」,但隨著大蕭條過後這只淪為笑柄。所以過後的「羅斯福新政」大行其道,救濟失業者以及推動經濟的復甦,「I propose a New Deal」正是他的口號,民心所趨,以致他連任了四屆成為了美國在位時間最長的總統。

「Nixon's the One」(圖片來源:Nixonfoundation)

接下來的就是「擺自己上枱」系列,著名的如尼克遜(Richard Nixon)的口號:「Nixon's the One」,恍如救世主降世的口吻。而甘迺迪遇刺身亡後,當時的副總統Lyndon B. Johnson接棒就職,其口號是「All the way with LBJ」,可能想以其身份為大家帶來信心。另一個有趣的卻是Jimmy Carter的「Not Just Peanuts」,為何關上花生事?原來他是出身於花生農場,以自己的背景作口號還是少有。最後還有杜魯門(Harry S. Truman),「I'm just wild about Harry!」原來竟然是當時的一首流行曲,用上流行文化來加深自己的印象也是一個出色的做法,至少人民定必好好記住。