【建築新世代】愈起愈高的木建築　有何優勢可以取代傳統建材？

環保相信將會是這個十年持續下去的關鍵詞，在不同的產業當中，也將會見到更多的可持續原材料投入應用，一個一反既定概念的可能就是「木建築」。

位於挪威Brumunddal的Mjøstårnet高達85.4米，世界高層都市建築協會（CTBUH）宣布為官方記錄的世界最高木建築。（圖片來源：Voll Arkitekter AS）

木建築予人印象是甚麼？小木屋、鄉村、在水泥甚至是石建築之前的文明⋯⋯就算在現代，一般木建築都很難超過六層樓高，原因是種種限制，例如木材的強度比水泥低、不耐腐蝕、不耐濕、易燃等。但近年的研究紛紛指出，新的技術如多層黏合木板（Cross Laminated Timber、CLT）可以增加強度，而且木材的防火性能也不比鋼筋水泥差，甚至更好，因為鋼筋在高溫下會軟掉，而木材在燃燒時也不會釋放有害氣體，加上現在有著重防火設備如灑水系統的輔助。另一方面木材取代水泥的最大益處在於減排，因為水泥建築在製造過程中因為高溫處理而會產生大量的碳排放，建築業的碳排放向來都在總碳排放三甲之列。木建築也要砍樹，但其減排的道理於了免卻了前者的製造過程，它也是可以重用的可持續材料，亦有著吸收大氣中二氧化碳的特性。

會呼吸的建築

因為木建築非常合時宜，木材的本質配合設計風格也能予人溫暖宜人的感覺，所以不同的城市也在紛紛嘗試發揮其可能性。我們最熟悉的當然有於去年底完工、趕在本來今年舉行的東京奧運使用的日本「新國立競技場」，由擅於「負建築」——將建築融入大自然的隈研吾所操刀，作品被譽為「會呼吸的建築」、「森林體育場」，因為場館不設冷氣而以自然風降溫，建築使用大量的木材，卻是用上當地的杉木，既促進本地生產，也減卻了運輸造成的排放與浪費。

新國立競技場（網上圖片）

「全木材」體育館

本來「新國立競技場」是由著名的Zaha Hadid Architects所主理，卻因為造價高於本來預算兩倍以上而遭腰斬，於2015年重新招標而最後由隈研吾團隊奪得。不過與此同時，原來Zaha Hadid Architects也在計劃建築全球首座「全木材」體育館，是次的作品位於英國Gloucestershire（告羅士打郡）所規劃的「綠色園區」（eco park），是次提案在2016年落實，體育館每個元素都會以木材製成，所使用的是耐用性高的多層黏合木材（CLT）。

告羅士打郡體育館（圖片來源：mir）

告羅士打郡體育館（圖片來源：mir）

350米高「W350」

另一方面，在日本又有一個驚人的構想，剛說過木建築很難成為高樓大廈，但由日本建築開發商住友林業於2018年所發布的提案，計劃於2041年在東京丸之內商業區興建一座70層樓高、350米的木結構高樓「W350」，「350｣意指這一年將會是住友林業成立350周年，預計造價高達6,000億日元。縱使日本人相當熱愛木材這種材料，但現存的日本木建築也鮮有高於7層的，而350米高很可能會成為世界上最高的木建築，也是日本最高的建築。

「W350」（圖片來源：住友林業）

現存最高的木建築

在美國，卻已經有一座以CLT建造的木建築住宅落成並入住，位於美國波特蘭、由Kaiser + Path建築事務所開發的「Carbon12」高達12層、39米，通過了消防、聲學、結構等多個測試，引入綠色交通、配置多個單車車位，也活用了波特蘭的木材、有利於近郊社區的發展，設計簡約乾淨，標誌著美國的高層木建築之突破，也是現代建築設計的典範。

但要說到現存最高的木建築，可能就是位於挪威Brumunddal的Mjøstårnet，於2019年3月才完工，18層樓高達85.4米，世界高層都市建築協會（CTBUH）宣布為官方記錄的世界最高木建築。由於當地是木材工業區，所以建材及加工過程都是來自當地。可持續建築的需求在世界各地不斷在增長，木材可能是當中的解決方案，木建築愈建愈高，一反我們的既定概念，也反映出我們的想像力。

Carbon12（圖片來源：carbon12pdx.com）