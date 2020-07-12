【音響】居家抗疫娛樂必備　Sonos智能長形音響一機打造家庭影院

疫情在港又進一步惡化，有著警覺性的朋友都避免外出了。今次疫情對人們的影響是前所未有的，不難找到品牌例子因為疫情而破產、結業，有些牌子甚至歷史悠久，經歷過歷史上的種種經濟衝擊，最後卻不敵疫情。其中一個原因就是人們的消費意欲減卻，另一方面又改變了消費模式，安坐家中安全地等待外賣食物到來，所需的生活品、奢侈品都可以網購而來，娛樂方面，自去年串流平台百花齊放人們不乏消磨時間的材料，那麼進一步發展，家庭影院會否加速增長、成為大勢所趨？

向來以生產智慧型音箱而聞名的Sonos，是次為大家帶來Sonos Arc（圖片來源：Sonos）

好的音響打造家庭影院

以前要建立一個家庭影院，首先要有地方！但小型家庭在世界各地盛行起來，紛紛推出了小型又高質素的影音產品，如果擁有一個上佳的音響組合，基本上成為了家庭影院的所需元素。今回就來為大家介紹一個頂尖的聲音體驗品牌Sonos，向來以生產智慧型音箱而聞名，也是無線多房間家庭音響系統的始創者。

輸出超寬音場和震憾低音的Sonos Arc，售價：HK$7,899（圖片來源：Sonos）

配合杜比全景聲節目

品牌近日於香港推出了最新的作品「Sonos Arc」，足以為家庭帶來逼真如親臨現場的影院級音效，作為一個長形喇叭，可以串流不同設備，現在幾乎人人都有使用不同的串流平台，而大多的串流平台都提供了杜比全景聲節目，獲獎無數的電影也總是快速地登上平台，就差一個可以支援到家庭影院的音響。

與奧斯卡得獎混音工程師合作提供不同聲音配置（圖片來源：Sonos）

真正電影級數聲音配置

自疫情以來「家」對於大家無比重要，Sonos Arc除了性能上佳，設計獨特，可謂是家電上的新寵。技術方面可以輸出超寬音場和震憾低音，配備 11 個高性能驅動器，當中兩個可向上的驅動器呈現 3D 音效，帶給觀眾極致的清晰度、細節和深度，原來品牌更與奧斯卡得獎混音工程師合作，可以因應立體聲、杜比 5.1 或杜比全景聲而調整聲音配置。

黑白配色：

因應需要增加人聲、減弱聲效

為了切合不同的家庭需要，更設有不同的智能播放模式，例如增加人聲清晰度的語音增強功能、減弱突發的爆炸聲效的夜間音量，最新「Trueplay」調音技術則可以根據房間及產品的位置而調整，換言之將Arc放在任何角度都可以得到無與倫比的真實聲音。

其實家的元素向來都重要，只是因為疫情而被突顯出來，所以更需要為家居提升生活質素，與家人分享獨有的生活體驗。