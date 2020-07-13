認識大熱塊根植物　Plants of Gods把多肉植物帶到時尚名所JOYCE

香港崇尚文青風格，當中的慢活元素是必備態度，不少朋友也會在家中種一些植物、擺放一些盆栽，而近年最火熱的，就要算多肉植物，既容易打理、非常適合繁忙的都市人，作為盆景也別具藝術成份。對此有興趣的朋友，近日於JOYCE中環店就有由LMF成員Prodip Leung與好友創辦的多肉植物品牌Plants of Gods聯乘推出的展覽，除了有多肉植物，也展出五個日本陶藝單位的陶藝作品。

圖片來源：joycehk

關於多肉植物還有近年也常聽到的塊根植物，兩者到底有何分別？後者是塊根類多肉植物，葉子都從粗壯的塊根生長出來，由於這些塊根的外型相當獨特，展示出有機的藝術感，常見的品種有斷崖女王、彈簧草以及龜甲龍等，它們比一般的多肉植物擁有更強的生命力以及儲水能力，生長於沙漠地帶以及熱帶地區。

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至於多肉植物或塊根植物之所以成為了近年的潮流新寵，很大程度關係到日本Neighborhood的主理人瀧澤伸介，於2017年所開設的品牌新支線「Specimen Research Laboratory」（簡稱SRL），主打塊根植物，更在品牌的總部設有培育塊根植物的溫室。原來瀧澤伸介的哥哥是一名植物專家，而他們都認為植物以至是大自然都是人類生活上不可或缺的部份。除了塊根植物本身的藝術成分，而栽種塊根植物的盆子也是藝術品，與不同單位聯乘推出的陶藝盆子以及種植的用具就成為SRL的主打單品。

除了SRL，日本還有不少關於塊根植物要知道的名字，例如BOTANIZE就是東京別具人氣的植物店，品牌將塊根植物及盆子視為觀賞用的藝術品，向來常與潮流指標如Neighborhood、 Fragment design、Vans等合作，以盆栽提升生活品味。此外，另一個單位「芽の巣山」就主打龍舌蘭，甚至走遍世界找尋正宗的龍舌蘭血統進行培植，異曲同工地將龍舌蘭與陶藝文化融合一體。說到香港，就有LMF成員Prodip Leung創辦的Plants of Gods，除了將塊根植物引入香港、與陶藝文化結合，本身研究古文明的興趣也融合其中，所推出的周邊產品及工具深受注目。是次在JOYCE中環店舉行的展覽，除了有Plants of Gods，也引入五個日本陶藝單位如Katachi Seisakujyo、Raw Life Factory、陶藝家Takero Anzai、N/OH以及中川智治，展覽期為即日起至7月30日。