時尚攝影新貴紀錄歷史性一刻　一部中幅舊相機拍下抗疫前線工作者

時尚界與攝影向來密不可分，但攝影面世只有二百年，而其實最初並沒有時尚攝影這回事，直到在十九世紀後期出現了《Vogue》這本雜誌，才開始大力推行。而今回要說的時尚攝影新星，是被譽為天才的Jamie Hawkesworth，他早前與英國版Vogue合作推出的作品《The New Front Line》，紀錄了在新冠肺炎期間英國的前線人員如何努力不懈地為大眾服務的珍貴影像。最近由拍賣行Phillips與英國版Vogue聯乘舉行的線上展售會已經開展，義賣了Jamie Hawkesworth的27件《The New Front Line》作品，當中包括三組封面相。

《The New Front Line》© Jamie Hawkesworth

Jamie Hawkesworth自2010年入行，期間就不斷為各大品牌拍攝廣告相，例如Loewe、Alexander McQueen和Prada都有他的作品，同時其作品也多次登上《Vogue》，有趣的是，他一直使用的相機為Mamiya RB67, 是他由大學時期用到今天，而他修讀本科竟然是法醫學位，攝影的興趣萌生自就學期間重塑模擬犯罪現場、學習取證的過程，自此開始涉獵不同的題材，畢業後也從事攝影工作。

《The New Front Line》© Jamie Hawkesworth

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至於是次的《The New Front Line》作品集，原來他花了兩個星期的時間去完成，因為主題是肺炎期間的前線工作者如郵差、助產士、火車司機、超市助理、教職人員、清潔工到警衛等，在拍攝時與他們的交流反而成為Jamie的最深刻印象，他認為攝影者與被攝者是一個短暫而超現實的關係，恰巧是在抗疫這個艱難時刻，人們所展現的感受與感情的張力都非一般，他也感到攝影如何為人們帶來振奮的感覺。這輯作品展現出時尚、人物與攝影記實的魅力，捕捉了歷史性的一刻，也別具時代感。

《The New Front Line》© Jamie Hawkesworth

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《The New Front Line》於即日起至7月28日舉行，在拍賣行Phillips的網站（Phillips.com）進行線上展售，收益將捐贈予英國慈善機構「National Emergencies Trust」。