【Johnnie Walker】Diageo率先領頭搞環保　推出業界首款紙製酒瓶

如果這一刻還覺得使用新式可持續物料是一種生活態度，也許還未適應新時代，因為這已經成為勢不可擋的常態。原來在2018年，歐盟的食品及飲品包裝上使用了高達820萬噸的塑料，而於2021年，歐盟將禁止所有一次性的膠餐具、碟和飲管，這對於餐飲業界無疑是一個大衝擊，而且相信已經紛紛研究新的物料應用，畢竟只剩下不多的時間。正如今回要介紹的Diageo，除了旗下品牌Johnnie Walker將會使用新研發的可回收紙酒瓶來取代玻璃酒瓶，也將帶領品牌進入工業 4.0，引入數碼入桶系統以減少浪費。

是次Johnnie Walker所使用的紙酒瓶將會率先應用在Black Label系列之上（圖片來源：Diageo）

是次Johnnie Walker所使用的紙酒瓶將會率先應用在Black Label系列之上，來自環保紙漿，是由生物可分解的樹脂製成，而瓶蓋改為鋁製，整個酒瓶都可以回收。縱使本身所使用的玻璃酒瓶也可以回收，但事實上處理玻璃的高溫過程也會造成大量的碳排放。過去我們認為使用紙製品是不環保的，但考慮到可回收性以及處理過程，使用木材及紙製品又回到潮流之中。

嘉士伯也將推出紙酒瓶（圖片來源：Carlsberg）

Diageo為了研發環保紙漿就與風險管理公司Pilot Lite合資創立一家可持續包裝技術公司Pulpex Limited，後者也與百事可樂合作推出紙瓶子，此外，可口可樂以及啤酒品牌嘉士伯也投入了相關的研究。Johnnie Walker的新包裝計劃在2021年推出市面，相信將會成為酒界的第一人。

AFRC)與Diageo合作把數碼科技引入這個傳統行業之內（網上圖片）

另一方面，Diageo是為威士忌界的龍頭，而蘇格蘭威士忌對於蘇格蘭有著重大的意義，為國家的經濟貢獻約55億英鎊，整個行業提供了四萬多個就業機會，蘇格蘭威士忌不只是一個行業，更是一個有著口碑的品牌，其中一件為人所津津樂道的就是人手製作的工藝，只不過，原來業內也存在著一個重大的「浪費」，蘇格蘭威士忌必須要在木桶內陳年最少三年，而現今的入桶過程因為桶裝量不一致的問題竟然面臨著每年數百萬磅的庫存浪費。而由Advanced Forming Research Centre (AFRC)與Diageo合作的機會，就把數碼科技引入這個傳統行業之內，使用設計精確的灌裝入桶系統可以顯示出實時數據，入桶量也得到極高的準確性，可以在一分鐘內裝滿200升容量的酒桶，填裝率達99％以上。

新的灌裝入桶系統可以在一分鐘內裝滿200升容量的酒桶，填裝率達99％以上。（網上圖片）

這個新的科技可以解決了多個成本問題，填裝不滿意味著使用更多的木桶以及儲存空間，而製作木桶又會消耗時間和能源，酒桶的生產佔威士忌總成本的10％至20％，Diageo一次生產可高達1,100萬桶酒，不過由於傳統的蘇格蘭威士忌酒桶是使用橡木手工製作而成，所以每個桶的體積各不相同，這使該項目特別具有挑戰性，但同時數碼化也得到更大的準確性。其實人手製作並非不合時宜，因為這重工藝正正賦予了每桶酒不同的獨特性，也是威士忌引人入勝之處，所以配合起新技術，將會可能既保存到這項重要的工藝同時又能減少浪費。