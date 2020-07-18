Diageo世紀之作Prima & Ultima　了解蘇格蘭值得一知的酒廠故事

早前說過，知名的酒業集團Diageo為迎接環保新世代，特別為Johnnie Walker的Black Label研發出可能是世界上首支的紙酒瓶，同時間，又聯同AFRC開發一個專為威士忌入桶的數碼系統，大大減少了入桶過程中的浪費。對於消費者而言，這些當然是令人期待的喜訊，但可能更為令人引頸以待的，卻是品牌每年推出的Special Release，但在Special Release之前，Diageo竟然釋出一系列「Prima & Ultima」，當中包含的八款酒，都是令人驚艷的重磅之作，即將於7月22日開放登記。

「Prima & Ultima」（圖片來源：Diageo）

是次的Prima & Ultima系列是由Johnnie Walker的現任首席調配師Jim Beveridge所精心挑選的，要知道Johnnie Walker本身就調和了多款Diageo旗下蘇格蘭首屈一指的酒廠基酒，所以Jim Beveridge就對這些酒廠無比熟悉。至於Prima & Ultima系列就被視為蘇格蘭威士忌近代史上具有代表意義的八款酒。

「Prima & Ultima」（圖片來源：Diageo）

Port Ellen水漲船高的原因

當中最吸引眼球的相信是於2019年入瓶Port Ellen 1979，酒齡40年，採用歐洲橡木桶陳年，酒精度為51.2% ABV，那一次的裝瓶只有436瓶。Port Ellen名氣之大，是因為酒廠已關閉，所以現在找到的原酒都是碩果僅存的，飲一支少一支，所以向來價格水漲船高。

Port Ellen曾經歷過數次關廠，例如在著名的美國禁酒令時期以及80年代的泡沫爆破。只不過，可能大家都曾嚐過Port Ellen的滋味，因為它的原酒本身是用來調和Johnnie Walker的。直到1983年關廠之後，Diageo將其原酒賣過獨立裝瓶商，世人才能一嚐其令人驚艷的味道。是次的Port Ellen 1979，這個年份更加是酒廠的巔峰年份，所以這瓶作品絕對是這個系列的核心之作。

Cragganmore 1971（圖片來源：Diageo）

最經典的Speyside味道Cragganmore 1971

系列中另一款高年份之作就有Cragganmore 1971，同樣於2019年入瓶，酒齡為48年，採用First-fill ex-sherry butt陳年，酒精度為43.7% ABV，裝瓶數為352瓶。Cragganmore是位於Speyside的著名酒廠，為它帶來名氣的就是始創人John Smith，他在當時是一位炙手可熱的威士忌大師，曾於Macallan、Glenlivet等酒廠當經理，所以Cragganmore成立之際已經深受著目。是次的作品除了高年份，也是酒廠使用燃煤直火蒸餾技術的最後之作，其後酒廠就轉為使用燃油蒸汽蒸餾技術，所以要一嚐傳統的風味，這瓶酒正正給予機會，它稱得上為Speyside最經典的味道。

Mortlach 1994（網上圖片）

「The Beast of Dufftown」

至於其他的系列作品也不容忽視，包括Lagavulin 1991（28年）、Talisker 1988（31年）、Caol Ila 1984（35年），這三款酒正正是海島或泥煤煙熏風味的典範；至於Dufftown的作品有稱為「The Beast of Dufftown」的Mortlach，採用獨有的蒸餾技術，使用6座尺寸不同形狀的蒸餾器及銅管蒸餾2.81次，賦予酒體大膽有力的濃厚質感，是次的Mortlach 1994（25年）少有地使用初次歐洲橡木PX/Oloroso風味桶來陳年；另外還有Dufftown的Singleton 1988（30年），可以嚐到酒廠使用「Slow-craft technique」所賦予酒體青草和水果風味。

圖片來源：Diageo

Brora的雙胞胎酒廠Clynelish

最後還有來自Highland的 Clynelish，對於有些朋友而言這家酒廠可能不太熟悉，因為它也是主要作為調和Johnnie Walker的重要基酒之一，以前甚少會原酒入瓶，例如Johnnie Walker的Gold Label就是用上Clynelish 18年作為主要基酒。不過有些朋友又可能會熟悉Brora，原來Brora與Clynelish是雙胞胎酒廠，Clynelish同樣面對過多次關廠的危機，而於1969年重開之時 ，卻建了一家新的廠房於旁邊，本來稱為「Clynelish 2」，但後來就決定改名為Brora。至於是次的 Clynelish 1993（26年），值得品嚐的是獨特的蠟質口感。

圖片來源：Diageo

以上八款Prima & Ultima系列皆是原桶強度，既可以單支選購也可以整套入手，一共推出238套，建議售價為2萬英鎊，可於7月22日開始在www.exceptionalwhisky.com進行登記及後進行購買程序。同時間，系列每瓶都有編號，而當中每款的1號瓶也將集結成套於蘇富比進行線上拍賣，拍款收益將全數撥捐水資源慈善組織WaterAid，有興趣的朋友可以於8月26日至9月2日參與拍賣。