來自法國的輕奢侈珠寶　勇氣與活潑設計為夏日造型增添時尚氣息

每逢6至8月間，各大珠寶品牌都相繼推出線條較簡約的首飾，並加入不同夏日元素作重點；配上鮮明的顏色與精緻的鑽石，令款式容易Carry之餘，也能夠完美配襯夏天輕鬆明亮的造型。 撰文：Katrina Y

今回介紹的兩個系列，都是法國品牌出品，價格較品牌其他系列更親民，設計卻高貴依舊。它們的設計不但優雅耐看，更是Everyday Wear的好選擇；簡單襯搭白色上衣，就能為整個造型增添一份隨意的時尚氣息。



讓夏日充滿無限可能

一向以「捉緊運氣、發揮冒險精神」為設計理念的法國珠寶品牌Fred，每季作品都會加入令人充滿希望的主題。今年夏天也不例外，最新推出的Chance Infinie系列就以「無限可能性」為重點，希望當中設計能成為獨立女性們每天的守護符，在佩戴時給予她們更多勇氣。

在這系列的首飾中，無論是手鏈、頸鏈、耳環或戒指，都用上綠松石漆面玫瑰金設計的Chance Infinie雙環來象徵著運氣、熱情、緣分和財富等生命中各種不同的可能性；加上極受亞洲女士歡迎的玫瑰金色與精緻的鑽石作簡單點綴，相信這個設計對大家來說不但細緻優雅，更為這個夏日添上一份正面的信念。

Chance Infinie 綠松石漆面玫瑰金項鏈飾以1顆明亮式切割鑽石 HK$16,000（Fred）

幾何設計帶出隨意風格

生機處處的夏日，是蜜蜂勤力工作的季節，而蜂巢上的六邊形原來也是象徵勤勞的圖案。今季Chaumet就以此為靈感，將幾何圖形結合起來並配上3款金色，希望帶出生動活潑的感覺，同時為女士們的夏日風格灑上一份陽光氣息。

Bee My Love 系列分別有玫瑰金、黃金或白金款式，能配襯不同氣質；想要令造型多一份亮點，可以選擇鑲有閃亮鑽石的設計。這個系列另一特別之處，就是它的幾何設計讓女士們可以隨意疊戴，混搭出多種的風格，對於夏天比較多變的造型，絕對是不錯的選擇。