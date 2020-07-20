3D打印食物大行其道　肯德基環保雞塊、像真素牛扒、8 Bit壽司

近日有消息指，肯德基即將夥拍俄羅斯公司3D Bioprinting Solutions建立一個世界首創的3D打印實驗室用來生產雞塊，雖然3D打印食物已非新鮮事，但是次的技術將使用雞肉細胞以及植物材料作為原料，創新之處包括以細胞培植雞肉而非傳統的來自農場，所以不論排放量或能源消耗也將大大降低。另外，除了肯德基之外，原來也有不少企業正在以3D打印為基礎為業界帶來革新。

3D打印食物已非新鮮事，相信將來的研究重點會放在原材料上（圖片來源：Open Meals）

細胞培植雞肉

是次肯德基的新企劃雖然環保，但並非為素食主義者而設，因為所採用的切切實實是肉類，雖然品牌的確有提供素食選擇的餐廳。3D打印是一個形式，但並非重點，以細胞培植雞肉是業界首創的，3D Bioprinting Solutions將會於今年秋季進行測試，所以並未有這麼快可以讓我們嚐到。與此同時，業界卻紛紛應用3D打印技術打造「未來餐廳」，例如近年火熱的以色列初創公司所推出的3D打印人造牛扒，這家名為Redefine Meat的公司採用精確的3D打印技術配合不同的食品配方，使肉類替代品能夠有著非常像真的風味、口感以及外觀。今年Redefine Meat就已推出了名為「Alt-Steak」的素牛扒，注目之處除了原料是植物，打印過程也重現了肉類的紋理、脂肪等特點，公司計劃在來年以每小時44磅的速度投入生產。

Novameat推出的牛扒2.0（圖片來源：Novameat）

最像真素牛扒

說到素牛扒，原來早在2018年，來自西班牙的Novameat已經推出了世界首款3D打印素牛扒，今年更推出「2.0」版本，外觀及質感相當真實，重點在於Novameat的技術能夠在微觀水平上微調植物性蛋白質的結構。以模仿牛肉、雞胸肉、金槍魚等動物肌肉纖維的真實性。此外，Novameat更避免使用基因改造原料如大豆，用料也相當上乘，不過現在只能小規模生產。

Novameat推出的豬肉2.0（圖片來源：Novameat）

8 Bit壽司（圖片來源：Open Meals）

度身定造8 Bit壽司

另一邊廂在日本，有一家更為實驗性的初創公司Open Meals也在開發3D打印食物，名為「8 Bit壽司」的作品已經亮相，同樣是3D打印，不過Open Meals顧名思義重點放在共享方面，廚師可以將新產品的配方上載到食物資料庫成為菜譜，而採用的Pixel Food Printer可以為食物注入個性化的調味劑、營養和補充劑，甚至計劃將根據個別用餐者的生物特徵和基因組數據進行超個性化，度身定制菜餚並為客戶特別提供可能缺乏的營養，品牌的概念餐廳Sushi Singularity於今年在東京開業，客人光顧前要先預約，成功預約之後將會收到一份Health Test Kit，再將自己的生物樣本如口水丶尿液等寄回Sushi Singularity，就可以因應客人所需而度身定造營養豐富的壽司。