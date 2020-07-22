【珠寶】CHANEL、Dior經典Logo再現　注入當代美學簡潔首飾之選

在Fast Fashion大行其道的年代，要令風格與眾不同，一件精緻耐看並帶著一份深厚設計美學的珠寶首飾，絕對是襯搭的關鍵。 撰文：Katrina Y

今次挑選的三個珠寶首飾系列，每件作品都承載著該品牌的經典標誌，並加入新時代的鮮明個性作設計元素，延伸其表代性。除了以一貫的精緻手工與用料令人著迷，作品的款式亦較簡潔易襯，能為每天平凡的造型增添亮點，同時帶出一份的細膩質感。難怪它們會成為眾多時尚名人和明星的心頭好，同時獲得大眾的歡心，成為近期的人氣首飾之選。

Dior：襯出柔美氣質

這個優雅並充滿女性溫柔氣質的系列，設計靈感是以品牌創立人Mr.Dior最喜愛的圖案—玫瑰花圖騰和八角星羅盤為主軸，而它們對於Mr.Dior來說是幸運的象徵。當來到品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane 的筆下，這兩種別具意義的標誌就化作精緻閃亮的時尚珠寶。

系列分別配合18K黃金、玫瑰金、白金、珍珠母與鑽石來呈現高貴感；羅盤飾牌以由圓形小顆粒組成的紋理邊框包圍；另一設計亮點就是羅盤能夠反轉佩戴，展現出背面的鑽石或半寶石配飾。這些精巧的細節令作品更有層次，同時能配合女士於不同場合的打扮，帶出她們柔美而細膩的氣質。

Dior Rose des Vents 頸鏈 黃金、鑽石和珍珠母 HK$ 28,300（Dior）

CHANEL：永恆經典時尚風格



談到CHANEL永恆的時尚標誌，在其多款經典皮革手袋中出現的菱格紋絕對是其中之一。憑著這個富有時尚氣息和親切感的圖紋，CHANEL推出的Coco Crush珠寶系列瞬即成為了時裝界的寵兒。它俐落簡約的線條、飽滿的弧度、亮麗的色澤，無論遇上中性型格的打扮，或是氣質優雅的造型，都能巧妙融合，襯托出戴者的法式格調。

加上其配襯的自由度，讓女士們能隨意地Mix & Match。系列中備有鑲鑽或淨18K黃金、米色金或白金和不同粗幼度選擇；無論是耳環或戒指，相信都會一直成為大家必備的時尚單品。

CHANEL Coco Crush系列（CHANEL）

BVLGARI：復古叛逆的個性

來自BVLGARI 最新的B.zero1 Rock 系列，可說是近期品牌其中一個風格最為剛烈的珠寶作品。以80 年代BVLGARI tubogas 復古短頸鏈的設計為靈感，再加上啟發自羅馬競技場的圓環造型，整個系列的首飾結合了大膽前衛的幾何鉚釘，同時帶著屬於BVLGARI 的復古味道。

作品的吊墜均刻上了BVLGARI 經典雙標誌，而款式方面則分別有經典黃金圓環鑲上鑽石；而玫瑰金款式的兩邊就注入了型格的黑色陶瓷，與溫暖的金色作了強烈的對比，同時帶出叛逆的感覺，相信能擄獲一眾時尚男女的歡心。

BVLGARI B.zero1 Rock系列（BVLGARI）

戒指 黃金鑲鑽石 HK$55,900（BVLGARI）

BVLGARI B.zero1