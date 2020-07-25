【科技】探索深海難度不比太空低　科幻海洋研究所三年內實現

據說人類探索宇宙沒有超過5%、探索地心少於2%、至於海洋也沒有超過5%，換言之，人類對於所居住星球的了解不比宇宙多。而這些未開發的空間往往都是科學家們進行實驗的地方，例如中國在地底下興建探索暗物質的研究所，在國際太空站上進行實驗，接下來，也許深海也是人類進行實驗的地方。

圖片來源：fuseproject

最近，瑞士設計師Yves Behar就為法國著名海洋探險家Fabien Cousteau設計出一個水下加壓研究站，相當於海洋的國際太空站。這個名為「Proteus」的空間位於加勒比海古拉索島之下，其功能在於發現海洋新物種、了解氣候變化對海洋的影響、測試綠色能源、水下養殖和機器人勘探的技術等，目標可以容納到12名研究人員在此工作。

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海洋探險家暨海洋保護主義者Fabien Cousteau是知名法國海洋學家Jacques-Yves Cousteau的孫子，於2014年6月他及其團隊開始執行「31天海底任務」（Mission 31），在全球唯一水下海洋實驗室Aquarius進行歷時最長的水下科學考察。他同時也是手錶品牌Seiko的合作夥伴（圖片來源：Seiko）

「Proteus」是Yves Behar的工作室Fuseproject受Fabien Cousteau及其非營利海洋學習中心委託的作品。Fabien Cousteau曾在一個名為Aquarius的水下實驗室待了31天，可能是世界上在水下生活時間最長的人，他的經驗正好作參考，因為設計師團隊要了解水下建設帶來的限制以及在水下生活的挑戰。有些限制與在太空相類，例如社會隔離、光線不足和缺乏運動，加上水下的潮濕環境。所以「Proteus」的設計要顧及科學家們的心理變化，圓形的主空間鼓勵他們團隊合作和社交互動，有天窗吸收自然光，也有斜路設計出來為鍛煉身體，由於無法進行明火煮食，所以提供一個溫室可以種植新鮮的蔬菜食物。

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「Proteus」也是一個功能性與美學兼備的作品，從不少六、七十年代的科幻小說中找到設計靈感，外觀上基於現代船體與複合建築技術相融合。電力方面是採用可再生能源：由風能、太陽能和海洋熱能混合，原理是利用地表熱水和深海冷水之間的溫差來發電。接下的36個月，他們將會把設計實現出來並放置到海底，未來目標除了作為科研用途也有望可以接待遊客。