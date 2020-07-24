【限聚令創意】酒店推「外賣自助餐服務」　一起愛回家食Buffet

晚上6時後食肆不能堂食，相信很多朋友還未習慣，到時到候還會在想今晚到哪用餐⋯⋯而餐廳也紛紛推出外賣服務或外賣自取優惠價以作招徠，意想不到的是，連酒店自助餐都可以？

圖片來源：Hotel Icon／The Market

接下來要說的正是唯港薈Hotel Icon裡面屢獲殊榮的The Market，推出了讓客人自選五道自助餐菜式的體驗，至於自助餐可以如何外賣？先解釋一下，五道菜配上指定的外賣盒，包括沙律、冷盤、湯、主菜及甜品，大家可以隨意挑選配搭各式美食，例如自行配搭個人口味的沙律，冷盤方面可以從三款特選海鮮盒中選擇其一，包括蟹腳、鮮蝦、青口、蜆、小龍蝦或刺身拼盤，另外可以加錢配冰鎮龍蝦。主菜更是包羅萬有由東南亞風味如巴東牛肉以至是燒肉眼扒、燒羊架等。

圖片來源：Hotel Icon／The Market

值得留意的是，客人可以先預約但因為是自選組合所以也要親身來挑選，而且酒店住客與非住客也有所不同，前者可以同一價錢兩位享用而且無限任添，而值得一試的，除了冷盤的冰鎮龍蝦，還有榴槤主題甜品。特別喜歡榴槤的朋友，還可以重點選擇「飄香榴槤下午茶套餐 」，同樣可以外賣自取。

圖片來源：Hotel Icon／The Market

身邊總有些朋友鍾情於酒店自助餐，自疫情之後，相信已無幾多機會可以嚐到，是次Hotel Icon的新計劃可能可以一解饕客的飢渴。可能大家已經在想，到底怎樣組合菜式才是精明之舉？但或仍然會有人獨愛酒店的炒飯。