酒店推介｜2020全球最佳酒店排名出爐　讓人更期待下一趟奢華之旅

美國運通集團旗下的旅遊雜誌《Travel+Leisure》，每年都會讓全球讀者評選出年度最喜愛的酒店，評分按酒店設施、位置、服務等項目評選；上榜的酒店受一眾貴客肯定，定下了奢華享受的指標。 趕快收藏以下名單，待疫症過後就馬上到訪這些頂級酒店，給自己和家人一趟深度放鬆的假期吧。

第五位：馬爾代夫 Waldorf Astoria

馬爾代夫 Waldorf Astoria酒店（Waldorf Astoria）

馬爾代夫一向都是度假的熱門勝地，而在眾多間酒店中，Hilton酒店集團旗下、於2019年7月開業的Waldorf Astoria， 瞬即成為今年American Express用家最愛的馬爾代夫酒店。它坐落於南馬列環礁(South Male Atoll) 內，是一片充滿生氣的海域；無論是浮潛或深潛的客人，都能輕易目睹馬爾代夫海底世界最美麗的一面。

酒店佔地面積非常廣闊，一共有122間度假屋及11間餐廳；4種不同的房間，包括Overwater Villa, Reef Villa, Beach Villa 及最奢華、獨建於海中的Stella Maris Ocean Villa，都能讓客人置身於大海的懷抱中，享受海天一色的美景。

第四位：

印尼 The Ritz-Carlton酒店（The Ritz-Carlton）

位於峇里Nusa Dua海邊的The Ritz-Carlton，是一眾家庭客的度假首選。它最受歡迎的家庭套房，佈局寬敞，更有露台能夠欣賞風景，也讓小朋友們有充足的活動空間；而別墅亦設有私人游泳池，客人可以在池中享受早餐，成為了其中一個打卡亮點。這裡除了有水療室、健身室等設施，更有兒童專用的俱樂部，令每個家庭成員都可以享受到屬於自己的假期。

第三位：

加拿大 Fogo Island Inn酒店（Fogo Island Inn）

位於加拿大的Fogo Island Inn，被視為世界上最孤獨的酒店，獨自佇立於紐芬蘭省最偏遠的福戈

島上，與一望無際的大西洋為伴。 而正因為它與世隔絕的地理位置，每年都吸引了不少遊客慕名而來，為的就是從房間裡的落地玻璃欣賞那片壯闊的海洋，並體驗島上純樸的大自然。

客人除了可於酒店內享受齊全的設施，Fogo Island Inn亦可幫忙安排各種活動， 例如在夏日出海釣魚、初秋時採摘野莓、冬天去騎雪上電單車等，讓大家跟隨居民感受當地獨有的文化，令整個體驗從酒店裡延伸至福戈島上。

第二位：墨西哥 Hotel Amparo

墨西哥 Hotel Amparo酒店（Hotel Amparo）

位於聖米格爾德阿連德(San Miguel de Allende) 中心的Hotel Amparo，是墨西哥其中一間充滿藝術氣息的奢華酒店；內部的設計和裝潢都帶著西班牙殖民地的特色，加上復古的擺設與現代的藝術品，很多客人都表示在踏入酒店的一刻，已對它留下深刻印象。

而另一個讓Hotel Amparo穩佔第二位的原因，則是其親切與人性化的待客之道，員工們都非常樂意為客人推介區內的必到景點，或是當地人最喜歡的cafe和特色市場，令客人們能對聖米格爾德阿連德這個地方擁有豐富的體驗。

第一位： 印尼 Capella Ubud

印尼 Capella Ubud酒店（Capella Ubud）

能夠於一片未被破壞的大自然中，享受一趟隱世旅程，可說是奢華的另一種定義。由酒店建築大師 Bill Bensley親自操刀的Capella Ubud，座落於峇里一片寧靜的雨林間，以不破壞原有的自然生態為宗旨，把每個房間都設計成一個營帳，融入於叢林之中。客人到訪的一刻，感覺就如展開野外探險，每一刻都與大自然緊靠著，是洗滌心靈的好地方。

當中最受訪客推介的體驗，必定是AURIGA水療中心的療程。它隱於度假村的雨林區，療程以峇里島的傳統養生手法，令大家可以舒缓身心的疲累、在這片綠洲得到深度放鬆。對於一眾生活忙碌的城市人來說，Capella Ubud中的療癒力量，足以令它成為本年最佳酒店。