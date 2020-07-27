數碼趨勢與現代設計　盤點幾個回歸平面設計Logo的汽車品牌

縱使疫情持續下去，但也無減身邊朋友的創業心，這個年代創業不只是開一家鋪頭，而是展開一個品牌，因為品牌才是比起產品更加有價值。然後一個品牌的外表就是Logo及其視覺辨識系統，所以設計一個好的Logo是重中之中，再看這些年來的設計趨勢，不難發現到平面化的走向，參考到有歷史的大品牌的Logo，其實最初很多都是平面的。

豐田汽車歐洲部也修改了平面化Logo（圖片來源：Toyota）

在上世紀八、九十年代迎來科技的急速發展，人們的生活多了一個維度，所以「3D」紛紛出現，3D的設計、3D的電影吸引著人們的眼球，只不過，其實我們看東西一向都是3D的，很快地人們又對此感到疲勞，所以著重設計的品牌方向又回歸到平面之上，直到近幾年，更多的品牌看到此點，正因為是數碼化的重大影響，特別是最近，因應疫情大家都定必感受到線上的世界已是大勢所趨，今年紛紛作出平面化Logo設計改動的，特別多見於汽車製造商。汽車品牌的Logo一向有一個特點，就是銀色閃亮的3D設計，高光、陰影是必有的，這是來自汽車這是產業的特點，但原來近年已經被放棄了。

以前的汽車品牌Logo，銀色閃亮的3D設計，高光、陰影是必有的，但已不合時宜（圖片來源：Toyota）

圖片來源：Toyota

近日豐田汽車歐洲部也修改了Logo，首先是除去了Logo上的名字，其實一個有歷史的品牌有著一定的知名度，所以往往最後都不需要把名字累贅地加上Logo之上。接下來就是平面化，三個橢圓重疊成為平面的Logo，對豐田而言，這個改動未必是跟隨設計趨勢，而是一個在數碼普及化年代，在相應平台上增加可讀性的解決方案。

除此之外，今年三月BMW早就進入平面化的大家庭，上一次的Logo改動是1997年，正是把平面Logo變成立體，廿年一個循環也相當合理。其實平面化除了是現代化設計的表現，也帶有一種更高級的感覺，而且為何大品牌都要平面化，是因為簡約的設計應用性更廣，設計難度也更大，辨識度更高，今天的設計卻可以與未來接軌。

BMW新Logo（圖片來源：BMW）

Nissan的新（右）舊（左）Logo（圖片來源：Nissan）

今年進行Logo平面化的又有Nissan，品牌指出主要是針對眾多採用立體設計標誌的企業當中脫穎而出，除了用上單色調，「Nissan」字體也用上更直、更秀麗的無腳字體，注重了清晰度，為的是跨媒體的應用性，包括在網站、社交媒體和各種類型的數碼媒體上。不過以上的品牌都並非業界的先驅，因為Volkswagen、Audi、Citroën以及Mini，早已分別在2019年、2017年、2016年及2015年轉用平面化Logo。

Volkswagen Logo進化史（網上圖片）

Mini的舊Logo（網上圖片）