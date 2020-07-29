【山崎55年】酒齡最高之日威即將拍賣　本世紀矚目之作再創新高？

【山崎55年】作為威士忌愛好者，有時見到極高年份的威士忌出爐心情都會異常興奮，雖然大部份朋友都無緣入手，但卻可以見證其價值不斷破紀錄。

「山崎55年」（圖片來源：Bonhams）

近年日本威士忌風頭一時無兩，要說到誰是日威之王，有三家酒廠定必上榜：山崎、輕井沢以及羽生，2019年5月拍賣的初版水楢桶「山崎50年」（1,351萬台幣成交）、今年3月拍賣的1960「輕井沢52年」（36.3萬歐元成交）以及去年8月的「羽生伊知郎全副撲克牌全系列」，以719萬港元成交。對於前兩者，原來因為匯率的關係所以誰高誰低也待考究，而近日就又有一款極罕珍稀的日威出爐，正是比「山崎50年」還要多5年的「山崎55年」。

初版山崎50年於2018年在香港Bonhams以成交價HK$269.5萬拍出。曾成為最貴日威（圖片來源：Bonhams）

初版山崎50年再於2019年5月在台灣Ravenel以1,351萬台幣成交，再創新高（圖片來源：Ravenel）

即將於8月21日在香港Bonhams「珍稀葡萄酒及威士忌」拍賣會展開拍賣的「山崎55年」，即使成交價未知能否破紀錄，但明顯是酒齡最高之日本威士忌，也許是本世紀最注目的日威，至於其稀有度，就在今年6月推出時以抽籤方式發售100瓶。此外，原來此款作品並非單桶作品，而是以1960年蒸餾的水楢桶原酒調和東京奧運舉辨年1964年蒸餾的白橡木桶原酒，年份之久使得酒體只剩下46%酒精度，帶有水楢桶獨有的檀木芳香，深紅琥珀色的酒體注目得令人垂涎。此外包裝也絕對講究，黑色水楢橡木盒呼應陳年木桶，髹上駿河漆，而瓶口就以手工製作的越前和紙包覆，再以京都編繩打結，增添收藏價值，是次拍賣的估價為58萬至78萬港元。

「山崎55年」（圖片來源：Bonhams）

另外，是次拍賣會不乏高年份威士忌：