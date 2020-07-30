【建築】全球最高螺旋形雙棟住宅　設計融合現代美學與自然元素

提及近年較多人移居的東南亞地區，吉隆坡是其中最受注目的城市，亦是2019年全球宜居亞洲城市排名中的第十位。這裡除了有為人認識的雙子塔和多棟商業大廈，吉隆坡亦聚集不少充滿現代建築風格的住宅；其中雲集多個豪宅項目的「黃金金三角」地段，將會於今年年底迎來全世界最高的螺旋形雙棟住宅大樓-8 康麗 （8 Conlay）。

位於吉隆坡「黃金金三角」地段的8 康麗將於2020年年底竣工（8 Conlay）

8 康麗整個建築主要由三座高樓組成，樓高介於56 至 68 層，由RSP Architects 的首席建築師 Hud Abu Bakar一手打造；其中螺旋形的雙棟住宅大樓（分別為YOO8 A及B座），大膽的設計不但充滿現代風格，高聳入雲的姿態更非常壯觀；配合泰國景觀設計公司 TROP Studio景觀的創始人 Pok Kobkongsanti打造的空中花園及水景休閒區，令8 康麗成為了市中心的一片悠揚綠洲。

8 康麗項目中加入了大量大自然元素，靈感來自吉隆坡的巨大山谷和馬來西亞雨林。（8 Conlay）

室內設計方面，分別邀請到兩位國際知名室內設計師，包括來自香港的梁志天(Steve Leung) 及來自英國的Kelly Hoppen，聯手打造出兩座風格不一的住宅。一向著重亞洲東方哲學和中國傳統五行元素的Steve，以「木」和「水」這兩個主題去營造YOO8 A座的風格，象徵著純凈及平靜，透過採用灰藍色調作爲主色及配上豐富的大理石紋設計，營造出優雅且輕鬆愜意的空間，希望為住客帶來遠離繁囂的理想居所。

而曾為不少社會名流和明星設計家居的Kelly Hoppen，YOO8 B座就充滿著她那溫柔的女性特質；以「春天」為題貫穿整個設計，Kelly用了暖系色調的燈光、中性材料及自然質感，為空間增添一份和諧的氣氛，令人能夠在這個家裡完全放鬆。

無論是它首屈一指的高度，或是其室內設計的深度，這座前衞大膽的8 康麗都是建築界及住宅業中令人期待的不凡之作。